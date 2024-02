Lovestruck Luck: la nuova collezione by M.A.C

Per San Valentino la mission è puntare dritto al cuore di chi si ama con l’aiuto dei best-seller per viso, occhi e labbra, in tonalità già collaudate o nelle shade in edizione limitata di M.A.C Lovestruck Luck. Gli esclusivi packaging di questa collezione si ispirano al Drago, protagonista del Capodanno cinese, trasfigurando il suo dorso a squame in un amabile motivo di cuoricini rossi intrecciati.

“Questo è il periodo dell’anno ideale per deliziare amici e persone care con una sorpresa, o per concedersi una coccola”, afferma Romero Jennings, M.A.C Director of Make-up Artistry. “La collezione Lovestruck Luck mette insieme alcuni dei nostri classici best-seller con le più recenti innovazioni ed è perfetta per attirare, nell’anno che verrà, energia positiva e anche un po’ di fortuna.”

Sono sei le calde tonalità della nuovissima palette di ombretti. Sparkle Starter conferisce allo sguardo una suadente definizione, mentre il trio Untamed Flame, Legend Has It e She’s Got Flare lo colora di onirica sensualità, ulteriormente esaltata dal tono terracotta di Waiting In The Wings e dal tono champagne di Just A Dream. Infine, le ciglia rivestite col nero audace e intenso di M.A.C Stack Mascara in Black Stack.

Per labbra da baciare, tre nuovissime tonalità di Lustreglass Sheer-Shine Lipstick: Powerfully Potent, Sweeter Cinnamon e Luck Has It; la linea di rossetti traslucidi. Sfumare la tinta coi polpastrelli sulle labbra o applicatere con precisione direttamente dallo stick per creare look che vanno dalla delicata traslucenza al colore acceso e d’impatto.

Sollecitare la fortuna con un prodotto nuovo di zecca: Molten Metal Highlighter in Many Moons Aglow. Questo versatile highlighter liquido fa risplendere la pelle di luce naturale. La formula omogenea ed elastica può essere indossata da sola, per una lucentezza effetto specchio, o miscelata al fondotinta e/o alla crema idratante per ricreare il grado di luminosità desiderato.

Per ravvivare le guance, i blush in polvere Power To You! e Full Of Wonder. Quindi, rifinire la base con la cipria vellutata e dimensionale più amata dai professionisti: Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powder. Concludete il make-up, grazie a Hyper Real Fresh Canvas Cleansing Oil, l’olio detergente leggero, approvato dalla scienza e dagli artisti, per una detersione efficace e delicata: il regalo ideale per una pelle perfetta.