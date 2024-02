Lido, il nuovo programma di arredo bagno Scavolini

Un design minimale che dialoga con finiture ricercate: questa la cifra stilistica di Lido, la nuova proposta di arredo bagno Scavolini, design Vuesse, che esprime con innata eleganza la sintesi di un equilibrio formale tra funzionalità e valore estetico dei materiali e delle cromie.

Perfetta espressione di un’attenzione stilistica che ne caratterizza fortemente lo stile, il segno distintivo del modello è l’anta squadrata da 22 mm abbinata alla gola Round, entrambe personalizzabili nei colori e nelle finiture.

Il sapore contemporaneo della collezione Lido è enfatizzato dalle texture dedicate e inedite, disponibili in tre nuove nuance dall’effetto perlato – Cuvée, Pas Dosé e Perlage – che vanno ad ampliare la gamma dei laccati, lucidi e opachi, e sono proposte persino in una interessante versione dogata verticale. L’allure sofisticata delle composizioni può essere inoltre valorizzata con l’anta telaio vetro, disponibile in versione liscia o dogata verticale e orizzontale, in tinta unita oppure nei tre colori perlati, o con l’anta telaio in alluminio finitura Acciaio Scuro con rete metallica Round o Linear, disponibile per i pensili o per gli elementi scorrevoli in appoggio oppure sospesi.

Attraverso un nuovo linguaggio e grazie all’ampio raggio di alternative possibili, il programma Lido consente di creare sofisticate microarchitetture in perfetta armonia con qualsiasi stile d’arredo, dando vita a vere e proprie stanze da bagno sensoriali, in grado di stimolare suggestive percezioni tattili e visive.

Le configurazioni Lido, dal design pulito e rigoroso, possono, inoltre, essere arricchite da una proposta di piani, lavabi, specchiere, luci, accessori e elementi contenitivi a giorno, completi di vassoi estraibili e portaoggetti, per garantire la massima organizzazione degli spazi, in modo che ogni oggetto abbia la giusta collocazione e tutto sia sempre in ordine e a portata di mano.

Il Sistema Setup in appoggio, con anta scorrevole, rappresenta un chiaro esempio di come è possibile mixare facilmente le varie soluzioni di design, arredando il bagno dei propri sogni.

Lido è un programma versatile che, attraverso la grande attenzione ai dettagli e all’elevata qualità dei materiali, esprime la capacità di Scavolini di rendere unico ogni progetto per dimensioni, colori e finiture.