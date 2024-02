Caldo come il colore 2024, Gisada Ambassador Women è un profumo dalle note floreali e dolci da sfoggiare nel nuovo anno. La boccetta in vetro trasparente di Ambassador Women lascia emergere il tenue colore pescato della fragranza al suo interno, che richiama perfettamente il Pantone Peach Fuzz eletto tonalità del 2024.

La dolcezza del profumo è dovuta dall’incontro di frutti come Pera, Albicocca, Lamponi e Prugna uniti all’inebriante sentore floreale di Violetta, Rosa e Patchouli. Infine, a completare la firma della fragranza, Vaniglia e legni come Sandalo e Cedro in chiusura le conferiscono carattere, struttura ed il tipico sentore orientale che caratterizza le fragranze Gisada, il marchio di lusso, sinonimo di eleganza moderna e di fragranze esclusive, prodotte e confezionate in Svizzera con grande passione e con la massima cura. Disponibile nei formati 50 e 100ml.