AMABILE Jewels presenta LOVLINESS, la collezione di San Valentino

I pezzi più iconici del brand Amabile Jewels svelano la loro anima più romantica grazie ad un rinnovato design pensato per celebrare la festa degli innamorati. La collezione LOVLINESS è composta da 10 orecchini, 3 anelli, 2 bracciali e 2 collane, tutti nella versione gold e silver, cui si aggiunge il prezioso Volume composto da un orecchino Cupid, un orecchino Love, due Charmi fucsia, una collana Lover e un anello Lover.

Tra gli orecchini, l’iconico Lovli che si tinge di rosa con un cuore a sostituire il classico zircone punto luce, non possono mancare gli Hoop, qui nella versione Lover con tre zirconi in tre diverse colorazioni, fucsia, rosa e silver. Charm, collane, orecchini, anelli e bracciali dove il cuore è il filo conduttore e il rosa la nuance predominante.

Non solo gioielli ma anche iniziative speciali dedicate al giorno più romantico dell’anno, si tratta di una collaborazione inedita con Carlotta Perego, sui social nota come @cucinabotanica che ha ideato una ricetta speciale in esclusiva per chi acquisterà il Volume LOVELINESS della collezione di San Valentino.

La ricetta si trova all’interno del Volume ed è l’occasione per realizzare una dolce e divertente attività con il/la partner, un modo per celebrare l’amore condividendo un momento di creazione e collaborazione.