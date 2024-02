Il design celebra l’amore con Scarlet Splendour

In occasione della giornata più romantica dell’anno, Signor Ciuco e Lady Luna, la coppia più dolce di Scarlet Splendour, festeggiano il loro sogno d’amore a Goa, la terra del mare e del sole. Perfetti come regalo di San Valentino per gli appassionati di design, i due amanti sono dei preziosi cabinet con finiture lussuose e raffinate.

Il Signor Ciuco, in ottone e resina, indossa un sofisticato abito nero con delle applicazioni in oro che raffigurano il logo Scarlet Splendour (il brand di design di lusso che vanta prodotti per interni opulenti ed esuberanti). Il suo interno custodisce un universo di amore. Lady Luna, disegnata da Matteo Cibic, è vestita con uno abito speciale, realizzato su misura dalla stilista Anamika Khanna. Al suo interno sono celati archi in ottone scintillanti e oggetti preziosi.