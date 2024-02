Un romantico inverno slow in Carinzia

La Carinzia è una destinazione ideale per tutti, in ogni stagione, ma in inverno è particolarmente indicata per le coppie che desiderano vivere momenti unici e idillici, anche in occasione di San Valentino, la festa degli innamorati. Le attività slow nella natura e le iniziative dedicate sono davvero tante, così come le strutture ricettive dove vivere un soggiorno romantico e le spa in cui concedersi delle coccole insieme.

I “Rifugi sotto le stelle” sono affascinanti oasi private di intimità, dove trascorrere momenti di coppia anche d’inverno. Situati in luoghi diversi intorno al lago Millstätter See, queste bellissime casette immerse nella natura e costruite con legno della zona (cirmolo o larice), soddisfano ogni gusto e offrono notti indimenticabili sotto un romantico cielo stellato. Per essere felici, basta poco: un letto che riempie l’ambiente, un tavolo, due sedie e morbide coperte. L’ampia finestra panoramica offre una vista grandiosa sul lago e sulle montagne. In inverno, quando i fiocchi di neve scendono danzando, i rifugi sotto le stelle emanano un fascino particolare.

La casa sull’albero

La casa sull’albero rappresenta nell’immaginario comune, uno dei luoghi più romantici per una coppia, l’ideale per una sorpresa a San Valentino. Diverse sono le opzioni anche per questa tipologia di alloggio in Carinzia.

A pochi minuti a piedi da Kötschach-Mauten, ad esempio, si trova l’esclusivo Chalets & Glamping Nassfeld con una casa sull’albero direttamente vicino alla foresta innevata, grande 22,5 m² con 1 camera da letto/soggiorno.

Nell’Eco Resort Almdorf Seinerzeit di Petergassen, nel parco della Biosfera UNESCO Nockberge a 1440 metri sul livello del mare, una coppia di innamorati potrà vivere un momento magico nella casa sull’albero Hochzeiterhütte (la baita degli sposi). Raggiungibile attraverso un ponte levatoio la casa ha una splendida vista sulla valle, una sauna a infrarossi per due, la cucina con un forno antico, il bagno con la vasca in legno e il camino all’aperto.

La casa sull’albero dell’hotel Prechtlhof ad Althofen è stata costruita ad un’altezza di 14 metri, con un’incredibile vista sulla catena delle Caravanche, ed è nascosta all’interno della gigantesca chioma di un albero. All’interno, il mobilio e gli spazi sono adeguati alla presenza di un tronco.

Cupola di vetro al Landgasthof Marhube di Baldramsdorf

Al Landgasthof Marhube di Baldramsdorf, ai piedi del monte Goldeck, una coppia di innamorati può vivere un’esperienza indimenticabile: cenare sotto una cupola di vetro con una vista quasi sconfinata sulle montagne innevate e, con un po’ di fortuna, sotto i fiocchi di neve che scendono danzando.

In Carinzia esistono 3 stabilimenti termali, le tipiche Case dei Bagni e moltissimi hotel e resort con spa private.

Thermenhotel****Karawankenhof di Villach

Le opportunità per regalarsi momenti di relax al caldo dell’acqua e del vapore e per farsi coccolare con massaggi e trattamenti sono infinite.

Il Thermenhotel****Karawankenhof di Villach, ad esempio, offre per le coppie di innamorati un pacchetto da sogno per 3 notti in mezza pensione e con trattamenti benessere e di bellezza: Warmbad in love.

Il Falkensteiner Schlosshotel di Velden, invece, celebra San Valentino con Be my Valentine!: un’intera giornata (il 14 febbraio), dalla colazione alla cena, con la Spa dell’hotel a disposizione per il relax degli innamorati, camera (o suite) e cena speciale al Seespitz Restaurant & Living con vista sullo scintillante Wörthersee e musica dal vivo.

Le occasioni per vivere un romanticissimo inverno slow in Carinzia non mancano: ciaspolate nella natura incontaminata coperta dalla spessa coltre della candida neve, gite sulla slitta trainata dai cavalli lungo percorsi silenziosi, interrotti solo dal rumore degli zoccoli, escursioni notturne nel Parco Naturale del monte Dobratsch per vivere uno dei “momenti magici” promossi dalla Carinzia, pattinaggio sui laghi ghiacciati, scivolate con lo slittino (anche in notturna) per tornare a divertirsi come bambini e molto altro.