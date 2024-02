Cloud di Marac: una nuvola di comfort

Marac è un’azienda italiana specializzata nella produzione di divani e poltrone di alta gamma, con sede nel cuore del distretto del mobile a Cantù. Nata nel 1969 oggi è una realtà affermata a livello internazionale per la sua capacità di lavorare con sapienza e cura, conferendo a ogni elemento la bellezza e la qualità degli oggetti destinati a durare.

Ogni prodotto riflette la filosofia dell’azienda che percorre la strada della ricerca, combinandola alla tecnologia d’avanguardia e all’abilità artigianale tramandata da generazioni.

Le collezioni Marac raccontano una storia di tradizione unita a uno spirito d’innovazione come Cloud disegnato da Enrico Cesana.

Il nuovo divano dell’azienda con le sue forme arrotondate trasmette una sensazione di leggerezza e di morbidezza proprio come una nuvola.

I cuscini delle sedute e degli schienali, che si possono regolare, sono pratici topper imbottiti che esaltano ancora di più le linee accoglienti di Cloud regalando un’esperienza di comfort unica.

Le ampie sedute invitano al relax ma anche alla convivialità e allo stare insieme. Il divano Cloud diventa lo spazio che si desidera, declinandosi a seconda delle proprie esigenze quotidiane all’interno del contesto domestico.

Il divano dal design contemporaneo si distingue per la sua combinazione di stile e di comfort. In collezione sono disponibili diversi modelli e numerosi elementi per ottenere varie composizioni in base alle proprie necessità. Il rivestimento in tessuto è completamente sfoderabile, mentre nella versione in pelle è fisso.

“La scelta di un divano e una poltrona Marac è come una luce accesa oltre la porta: dice che sei arrivato a casa, e stai bene.”