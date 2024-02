Capelli più forti, più sani in un Flash con Aveda

Aveda presenta il NUOVO Botanical Repair Bond-Building Flash Treatment per capelli più forti e più sani in un flash. Questa potente aggiunta alla rinomata collezione Botanical Repair rappresenta la soluzione definitiva di Aveda per capelli più forti e 2 volte più lisci in soli dieci secondi.

Il Botanical Repair™Bond-Building Flash Treatment sfrutta la potenza della tecnologia Biotech Natural per riparare i danni dall’interno verso l’esterno, levigando e aggiungendo lucentezza in un istante.

I risultati trasformativi sono resi possibili grazie all’utilizzo di ingredienti plant-powered come la miscela nutriente Macro Green composta da oli certificati biologici ricchi di emollienti di Sacha Inchi, semi di tè verde e olio di avocado per levigare e sigillare la cuticola senza siliconi. Il Complesso Bio-Protettivo consiste in ingredienti derivati da cocco e mais che creano un velo leggero per una lucentezza radiante dalle radici alle punte.

La Tecnologia Lamellare Liquid Crystal presenta strutture lamellari cariche positivamente che si attaccano istantaneamente ai capelli danneggiati caricati negativamente, formando un velo sottile per fornire condizionamento e lucentezza dove serve di più. L’acido lattico vegano ripristina la cuticola levigando gli strati danneggiati e sfilacciati per un risultato finale impeccabile e liscio. Gli oli essenziali biologici certificati di ylang-ylang, rosa, maggiorana e altre pure essenze di fiori e piante conferiscono ai capelli un fresco e leggero profumo floreale.

Il NUOVO Botanical Repair™ Bond-Building Flash Treatment integra facilmente la routine di lavaggio in doccia, applicando il trattamento dalle lunghezze fino alle punte dopo l’utilizzo di Botanical Repair™ Strengthen Shampoo e Conditioner.

Formulato per adattarsi a tutti i tipi e le texture di capelli, il NUOVO Botanical Repair™ Bond-Building Flash Treatment è vegano, approvato Leaping Bunny, con il 98% di ingredienti di origine naturale ed è sicuro anche per i capelli trattati chimicamente o colorati.