Ringana presenta le Caps protect

Le CAPS protect aiutano il corpo a creare uno scudo protettivo interno per proteggerlo in modo ottimale e per tutto l’anno dagli influssi ambientali esterni.

Non consentono all’inquinamento atmosferico, a quello luminoso, alle radiazioni solari e alla luce blu degli schermi di smartphone e computer di generare stress ossidativo.

Questi concentrati vegetali in capsula, inoltre, giovano anche alla salute degli occhi: ne migliorano le prestazioni davanti agli schermi, la secchezza oculare risulta alleviata e si agevola la vista preservandola.

I principali ingredienti:

Vitamina C di acerola

Rame: per il funzionamento del sistema immunitario, difesa dai pericoli ossidativi

Zinco: per mantenere la bellezza della pelle, dei capelli e delle unghie

Foglie di Tagetes: rigeneranti

Utilizzo: 3 caps al giorno, preferibilmente durante i pasti