Hydrolip Mask: la nuova maschera labbra di Dr Juri Cosmetics

La bellezza passa per labbra morbide e setose. Non sempre, però, è facile mantenerle in salute perché delicate e sottoposte, soprattutto d’inverno, a freddo e vento. Trovare la giusta formula per averle belle e perfettamente idratate è d’obbligo per chi desidera un viso radioso e armonioso. Forte della convinzione che non si può parlare di bellezza senza prima parlare di benessere e salute, la linea di skincare Dr Juri Cosmetics lancia la nuova maschera labbra Hydrolip Mask.

Un prodotto che, grazie ad un approccio olistico e integrato tra medicina estetica, scienza nutrizionale e cosmesi hi-tech, garantisce labbra morbide e levigate tutto l’anno. La linea è firmata da dr Juri Tassinari, noto specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, con numerosi interventi all’attivo, che nel progetto ha riversato esperienza, competenza e sensibilità maturate in oltre quindici anni di attività.

La maschera Hydrolip Mask è formulata con ingredienti funzionali idratanti e filmogeni, che lavorano in sinergia per proteggere, ammorbidire e migliorare la zona e il contorno delle labbra. Con la sua texture unica, crea un gel filmogeno fresco e si adatta perfettamente alle labbra, come una seconda pelle. Una formula perfetta per un effetto idratante e nutriente che agisce in profondità riducendo segni e rughe.

La formulazione contiene: un principio attivo di origine naturale ottenuto dalle mele con eccezionali proprietà idratanti che consente alla pelle di ritrovare morbidezza ed elasticità; D-pantenolo denominato anche provitamina B5, con azione lenitiva e idratante che migliora il comfort e l’elasticità e la vitamina B5 che ha un ruolo fondamentale nei meccanismi di riparazione, contribuendo all’integrità della barriera cutanea, riduce le infiammazioni e favorisce i processi di cicatrizzazione. Sono presenti, inoltre, due acidi ialuronici di differente peso molecolare: l’acido ialuronico di peso molecolare molto basso con elevato effetto antiage, inoltre consente un’intensa idratazione e l’acido ialuronico di peso molecolare medio per un’azione idratante a lunga durata.

Bastano quattro piccoli gesti per labbra a prova di baci: rimuovere il trucco e detergere accuratamente la pelle; aprire delicatamente la bustina in cui la maschera è posizionata tra 2 pellicole trasparenti di protezione; rimuovere la prima pellicola e applicare la maschera sulle labbra, lasciando sul lato esterno la seconda pellicola trasparente; tenere in posa per 15 minuti e poi rimuovere, massaggiando l’eventuale eccesso di prodotto per favorirne l’assorbimento.

SIERO LIP FILLER 29,50 EURO

Siero gel rimpolpante, volumizzante per labbra idratate, corpose e morbide. La sua formulazione è ricca di fosfolipidi, glicosaminoglicani e peptidi che stimolano la sintesi del collagene, migliorando l’idratazione cutanea. La loro azione sinergica rimodella e rassoda la matrice extracellulare. Un complesso di Vitamine (A, E, F) contrasta l’azione dei radicali liberi, incrementando inoltre la sintesi di collagene ed elastina, rafforzando la barriera cutanea e minimizza rughe e segni.