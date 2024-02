Carl Hansen & Son lancia la serie Embrace Outdoor disegnata da Eoos

Gli arredi di EOOS sono presenti nella collezione di Carl Hansen & Son dal 2015 e oggi la serie Embrace si completa e vanta, oltre a questa novità outdoor, anche tavoli, sedie, mobili da salotto e divani.

La collaborazione è ora in fase di espansione con l’inclusione della serie Embrace Outdoor, che fa chiaramente seguito agli altri pezzi già in portfolio della serie Embrace, tutti caratterizzati dall’attenzione alla “perfetta imperfezione”, dove la falegnameria meticolosa incontra tessuti casual.

Con la Sedia Embrace Outdoor, EOOS ha creato una struttura in legno altamente rifinita rivestita con un cuscino informale e morbido che crea un raffinato contrasto con l’eleganza del legno. I designer hanno cercato di creare una nuova tipologia di arredo per l’esterno, poiché la sedia, quasi completamente imbottita, assomiglia a un mobile per interni. Quest’ultima può essere utilizzata anche senza cuscino, conferendo al teak non trattato un ruolo predominante.

La struttura in legno, levigata e assemblata a mano, è realizzata secondo precisi standard artigianali e vanta diversi dettagli funzionali, come i giunti a dita sui braccioli e un gruppo traliccio sotto la seduta, che aumenta la stabilità della sedia che appare bellissima da ogni angolazione. La sedia è anche impilabile.

Il tavolo da pranzo ha un aspetto così leggero che sembra galleggiare. Ispirato alla danza poetica degli aquiloni nel cielo, la costruzione giocosa della struttura disegna dei parallelismi con il filo dell’aquilone e la base di legno incrociata che funge da ancora. Il piano rotondo del tavolo comprende 50 pezzi di teak massello assemblati in un classico motivo a margherita con un’elevatissima precisione. La serie Embrace Outdoor sarà nei negozi dal marzo 2024.