Peter Island Resort, la gemma dell’ospitalità caraibica

Peter Island Resort, Isole Vergini Britanniche, annuncia la riapertura nel 2024. Una delle notizie più attese nel panorama dell’ospitalità caraibica dopo le chiusure imposte dai danni subiti nella stagione degli uragani del 2017 alle Isole Vergini. Peter Island Resort è stato interessato da un profondo intervento di trasformazione durato oltre sei anni.

La sua evoluzione comprende sistemazioni rinnovate e nuove strutture all’avanguardia. Ciò che rimane invariato è l’ambiente rilassato e lussuoso del resort, il servizio personalizzato, cinque spiagge da sogno e centinaia di acri di isola tropicale incontaminata.

Quando Peter Island Resort darà nuovamente il benvenuto ai propri ospiti, svelerà il fascino invariato delle 52 camere, suite e ville. Ciò che è nuovo e migliorato sono le camere, junior suite e ville con due camere da letto sull’ambita spiaggia a pochi passi dal mare lungo Deadman’s Beach.

Un’altra novità è una splendida piscina a sfioro con vista su Deadman’s Beach che invita gli ospiti a godersi il meglio di entrambi i mondi: a bordo piscina e in riva al mare. La villa di lusso, Falcons Nest, è stata ricostruita e riprogettata sul promontorio che offre una vista mozzafiato a 360 gradi sulle Isole Vergini. Hawks Nest Villa, adagiata sulla collina che domina Sprat Bay, è stata interessata da un importante intervento di ristrutturazione.

Peter Island Resort ha esteso in modo significativo gli spazi per meeting ed eventi ed è ora in grado di ospitare gruppi fino a 180 persone con un nuovo centro conferenze di 3.000 piedi quadrati fronte mare, fiancheggiato da spazi all’aperto per eventi e una veranda che si estende per tutta la lunghezza del Centro stesso.

Situate su un pittoresco tratto di costa, vicino al nuovo Yacht Club, al ristorante Drunken Pelican e a Sprat Bay, queste nuovi spazi dedicati al MICE offriranno una cucina dedicata in loco, spazi interni flessibili e aree esterne panoramiche ideali per eventi, ricevimenti e riunioni.

L’amatissima Peter Island Spa è stata riprogettata e rinnovata nella stessa splendida posizione originaria, che si affaccia sulla baia di Big Reef e sul palmeto. La Spa ospiterà sette sale per trattamenti, tra cui due sale per trattamenti di coppia, area di benvenuto e relax, centro fitness, boutique, salone di bellezza e spogliatoi. Gli ospiti saranno invogliati a rilassarsi nel parco benessere con una piscina di acqua salata, aree relax all’aperto e una vasca idromassaggio en plein air con una vista mozzafiato su Big Reef Bay.

Il nuovo Yacht Club sarà un must negli itinerari di velisti e diportisti con un porto turistico in grado di ospitare una vasta gamma di imbarcazioni: dalle barche a motore, a quelle a vela e ai catamarani, fino ai super yacht da 200 piedi. Situato nel porto di Sprat Bay, lo Yacht Club sarà una destinazione a sé con una piscina riservata agli ospiti dello Yacht Club, il ristorante e il bar Drunken Pelican, la Sea Chest Boutique e un’area ricreativa sportiva con campi da pickleball, basket e bocce e un’area giochi sul prato. Per proteggere la barriera corallina e la vita marina che circonda l’isola, gli ormeggi saranno situati a White Bay, Sprat Bay, Deadman’s Bay, Key Bay e Little Harbour.

Due nuovi ristoranti casual chic e sofisticati delizieranno gli ospiti con un servizio cordiale e con una cucina deliziosa. Il Drake Steakhouse, situato sulla spiaggia di Deadman, offrirà una raffinata selezione di piatti surf & turf con un tocco caraibico, mentre il Drunken Pelican allo Yacht Club servirà piatti più informali, cocktail realizzati ad arte e una selezione di birre, vini e liquori.