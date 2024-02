La lampada a LED da esterno Pepito cattura l’attenzione con le sue forme evocative, risultando un segnapasso ideale per vialetti e percorsi pedonali che aspirano a stupire.

Progettata per essere installata direttamente a terra, Pepito si presenta con una superficie sfaccettata realizzata in alluminio che richiama le forme presenti nell’ambiente naturale: il suo involucro, infatti, è magistralmente scolpito scavando la forma a pieno.

Il fascio luminoso verso il basso di Pepito non abbaglia lo sguardo ed è in grado di illuminare con precisione i sentieri, creando scenari suggestivi e dal sicuro impatto scenografico.

Forme della natura, nella natura, per vere e proprie magie luminose che solo l’esperienza e la creatività di OLEV sanno creare.

Scheda prodotto Nome: Pepito Design: Lo Studio Mammini Candido Azienda: OLEV – Via del Progresso, 40 – 36064 Colceresa (VI) – www.olevlight.com – T. 0424.414403 Breve descrizione: La lampada a LED da esterno Pepito cattura l’attenzione con le sue forme evocative, risultando un segnapasso ideale per vialetti e percorsi pedonali che aspirano a stupire. Materiali: Alluminio Misure: L 180 P 96 H82 mm Colori: Alluminio, Brunito e Nero



OLEV

Ero così affascinato dai LED che prendevo tutti i nuovi campioni. Facevo test. Li applicavo alle mie lampade. Modificavo lampade esistenti. Costruivo nuovi apparecchi da zero usando questi strani “diodi luminosi”. Nel tempo mi resi conto che non esisteva nessuno nel mercato dell’illuminazione che producesse unicamente lampade decorative a LED. (Andrea Lanaro, CEO OLEV).

Il brand OLEV nasce agli inizi degli anni 2000 diventando il primo marchio a proporre un catalogo di lampade decorative esclusivamente a tecnologia LED.

Si distingue per una progettazione intelligente della luce, studiata in ogni dettaglio per far vivere con il massimo comfort psico-fisico l’esperienza luminosa e accendere vere e proprie emozioni.

Nelle lampade di OLEV il design si unisce a un know how all’avanguardia per soluzioni illuminotecniche che alla luce affiancano anche caratteristiche di fonoassorbenza, di purificazione dell’aria e di riproduzione della luce del sole e delle sue variazioni durante la giornata. Ogni luce OLEV è trattata come un pezzo d’arte unico e inimitabile, viene assemblata a mano e testata in azienda per un perfetto controllo della qualità.