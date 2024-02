SieMatic: le anteprime alla Milano Design Week

SieMatic, azienda tedesca produttrice di cucine premium e luxury da sempre sinonimo di avanguardia nel settore, si presenta alla Milano Design Week 2024 con sorprendenti innovazioni per le sue sofisticate cucine dal gusto contemporaneo.

Al centro delle novità la SieMatic S2 Next Generation – l’ultima generazione dell’iconico classico senza maniglie SieMatic SL: nuove composizioni, materiali e tonalità inediti, sono arricchiti da elementi funzionali e di design inaspettati, tra cui le nuove colonne e basi SieMatic SecretSpace che si trasformano in mobili a giorno semplicemente ruotandoli con una mano.

SieMatic S2 con SecretSpace in una esclusiva tonalità bianco caldo, uno dei 2050 colori speciali della gamma SieMatic IndividualColourSystem, in abbinamento al grigio agata opaco vellutato.

SieMatic S2 è un modello di cucina contemporanea senza maniglie parte dello stile SieMatic PURE, una collezione caratterizzata da linee essenziali e minimaliste, elementi scultorei, atmosfere di rilassante equilibrio.

Un’eleganza senza tempo che si esprime anche nell’eccezionale versatilità della composizione, nelle incredibili personalizzazioni di materiali e colori e oggi anche nella possibilità di integrare elementi di design SieMatic SecretSpace nei mobili a colonna e nei sistemi ad isola.

Grazie alla rivoluzionaria rotazione traslativa, il mobile a colonna a tutta altezza si trasforma in un sistema a giorno con colore a contrasto, che offre un’esperienza tattile e visiva senza eguali. Il meccanismo estremamente preciso garantisce la massima fluidità e assenza di vibrazioni, permettendo così di riporre sulle ante anche gli oggetti più leggeri e delicati.

Il piano di lavoro StoneDesign in pietra naturale Taj Mahal dell’isola rivela un ulteriore elemento di sorpresa. Grazie ad un meccanismo di scorrimento estremamente preciso e fluido, si apre svelando un secondo livello nel quale può essere posizionato un piano cottura o un lavello con rubinetto ribassato. Quando estratti da entrambi i lati, i piani di lavoro si bloccano in posizione e possono essere utilizzati con sedie o sgabelli come posti a sedere o come superficie di lavoro più ampia.

Ispirare le persone con concetti di cucina innovativi e affascinanti è parte dell’identità di SieMatic. Con la nuova S2 Next Generation, SieMatic ha reso ancora più accogliente il classico senza tempo della cucina senza maniglie, affinché possa integrarsi ancora di più nello spazio abitativo.