Mr. & Mrs. Smith: la nuova serie nelle Dolomiti dell’Alta Badia

Da pochi giorni in streaming su Prime Video con la prima stagione, l’episodio 3 di Mr. & Mrs. Smith è interamente girato tra le Dolomiti dell’Alto Adige e negli ambienti lussuosi del cinque stelle Dolomiti Wellness Hotel Fanes.

L’Alta Badia e il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, cinque stelle di lusso a San Cassiano, sono protagonisti della terza puntata della prima stagione della nuova serie Prime Video Mr. & Mrs. Smith, il reboot del più celebre film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie.

Gli attori Donald Glover e Maya Erskine indossano i panni della coppia di killer John e Jane Smith che inizia a lavorare per una misteriosa agenzia per compiere delle missioni di spionaggio ad alto rischio. In ogni episodio seguono un nuovo incarico che li spinge a spostarsi in giro per il mondo. Per meglio mimetizzarsi nel ruolo della coppia di neosposi, nella terza puntata vengono inviati in vacanza al cinque stelle Dolomiti Wellness Hotel Fanes, dove le vicende chiave si snodano tra i panorami mozzafiato delle montagne altoatesine e le scene cult e più intime nelle Suite Natura Loft e nell’elegante Fanes Spa by Caveau Beauté.

«È stato motivo di onore e pregio ospitare il cast e la troupe di Mr. & Mrs. Smith. Con le riprese di questa serie internazionale, l’hotel acquisisce ulteriore fascino cinematografico senza dimenticare le nostre origini e la nostra filosofia. Siamo orgogliosi del fatto che il Fanes e l’Alta Badia siano stati scelti per rappresentare le Dolomiti» dichiara il proprietario Reinhold Crazzolara.