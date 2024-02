Atelier Plus Montecarlo presenta una collezione di coffee table e dinner table

Atelier Plus Montecarlo, società monegasca specializzata nella produzione e design di arredi in marmo, presenta una collezione di coffee table e dinner table.

Il dinner table Nexus di Anna Borga rappresenta il focolare, l’elemento l’oggetto intorno al quale gravita la realtà familiare. Ciò che si vive su quel tavolo e intorno a quel tavolo è il cuore pulsante di una famiglia e della casa. L’unicità e la centralità di Nexus è data dai marmi selezionati, come Panda White, Sahara Noir, Taj Mahal, Crema pontificia.

Il tempo che scorre, su un piano. Il coffee table Tempo è la rappresentazione concreta della percezione di Beatrice dello scorrere del tempo, in un intervallo di un anno. Un mix di marmi pregiati posti uno accanto all’altro in una cornice che, divisa in sezioni, rappresentano i mesi e i periodi annuali. Ogni mese ha una propria durata in base alla percezione soggettiva del designer, che utilizza marmi dai colori caldi per rappresentare il periodo estivo, più breve, con uno scorrimento più veloce. I lunghi mesi invernali sono invece racchiusi nell’utilizzo di marmi grigi e scuri.

Eklettico, serie disegnata da Giuseppe Beretta è un autentico specchio della personalità del designer, in grado di creare armonie tra forme, colori e materiali. I tavoli della collezione vengono divisi in quattro sezioni, separate tra di loro da uno spiraglio con base in metallo. Disponibili in marmi Sant Laurent, Arabescato Grigio, Panda White e Sahara Noir nelle versioni Coffee Table, Dinner table e Console, i tre elementi di Eklettico sono caratterizzati da una forma dalle linee dritte che conferisce un aspetto spigoloso, combinato a colori scuri che rendono il prodotto elegante e raffinato.

La serie Eklettica di Giuseppe Beretta, composta da tavolo da pranzo, tavolino da caffè e consolle, si distingue dalla precedente per le linee, più tondeggianti e morbide. Le colorazioni più chiare, derivanti dalla scelta di marmi pregiati come Calacatta, Mistery White, Taj Mahal e Crema pontificia, donano luminosità non solo all’arredo ma anche all’ambiente stesso.

Cozee, design di Anna Borga, dall’unione delle parole inglesi “coffee” e “cozy” è un tavolino da caffè destinato a eleganti salotti, di fronte a un confortevole divano e un caldo caminetto che rendono l’ambiente più accogliente, appunto “cozy”. Un elemento d’arredo progettato per momenti di relax e tranquillità, che permettono di staccare dalla serrata routine quotidiana.