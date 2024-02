Baume & Mercier celebra le sfaccettature del Riviera Maréographe

Quando le onde del mattino lambiscono le spiagge della Riviera francese, un orologio con mareografo si mette in movimento. Il design con sfumature blu a contrasto, come l’oceano, e la capacità di misurare il livello delle maree evocano lo spirito marino della regione. Chi lo indossa è animato dalla passione per il mare e dal desiderio di prendere il largo. Si tratta dell’orologio di Baume & Mercier, un Riviera Maréographe. Durante la navigazione, il segnatempo è una guida in grado di fornire dettagli preziosi e misure precise che richiamano il savoir-faire orologiero.

Più tardi, quando i flutti si imporporano illuminati dal sole al tramonto, continua a indicare l’ora, esprimendo incessantemente l’emozione e la potenza sprigionate dal mare. Testimone del legame indissolubile che unisce l’uomo e la natura, l’orologio continua a cavalcare le onde, cosciente dell’importanza di rispettare e custodire il mondo che ci circonda.

Edizione limitata a 500 esemplari, il Riviera Mareografo vive al ritmo di alte e basse maree in una cassa dodecagonale in acciaio inossidabile con finitura lucida e satinata di 43 mm di diametro e 12,3 mm di spessore, protetta da un vetro zaffiro antigraffio con trattamento antiriflesso su entrambi i lati. La lunetta è in acciaio inossidabile lucido e satinato con finitura soleil, fissata da quattro viti in acciaio-ADLC microsabbiato.

Il fondello dodecagonale con vetro zaffiro è fissato con quattro viti e può essere inciso. È presente un’incisione speciale con la dicitura: “Special Edition One Out of 500”. La corona ottagonale è avvitata, decorata con il logo Phi – emblema della Maison – in rilievo e con una linea nera. Un pulsante a ore 4 consente di regolare il disco delle maree.

Nelle armoniose sfumature del blu, il quadrante con finitura satinata soleil e réhaut è scandito da un numero romano a ore 12 e indici rodiati rivettati a ore 3 e 9 con rivestimento in Superluminova bianca ad emissione blu. Gli indici applicati sono bianchi anch’essi con rivestimento in Superluminova bianca ad emissione blu. Le lancette di ore e minuti sono scheletrate e rodiate con lo stesso rivestimento.

Ugualmente rodiata con rivestimento in Superluminova bianca ad emissione blu sulla punta, la lancetta dei secondi presenta il logo Phi sul contrappeso. Il disco dell’indicatore di alta e bassa marea è blu microsabbiato rifinito con motivi colimaçon.

Garanzia di accuratezza, resistenza e robustezza, il movimento automatico di Manifattura Baumatic assicura a questo modello un elevato livello di precisione, una riserva di carica di 5 giorni (120 ore) e una protezione contro i campi magnetici presenti nella vita quotidiana. Un’estensione di garanzia di 6 anni in aggiunta ai 2 anni della garanzia standard internazionale, per un totale di 8 anni di copertura, viene offerta registrandosi sul sito di Baume & Mercier: www.baume-et-mercier.com.

Il segnatempo è dotato di una frequenza di 4 Hz (28.800 alternanze/ora) e di un’impermeabilità fino a 10 ATM (circa 100 m). Queste prestazioni tecniche sono accompagnate da sofisticate finiture: ponti con decoro a perlage, platina sabbiata e rifinita con motivi colimaçon, massa oscillante traforata con motivi Côtes de Genève a finitura colimaçon ed esclusiva incisione Baume & Mercier.

Questo modello è montato su un cinturino integrato in caucciù blu con pattern tela. Intercambiabile, può essere sostituito senza attrezzi particolari grazie a un sistema estremamente affidabile e robusto. La tripla fibbia pieghevole in acciaio inossidabile è dotata di fermaglio di sicurezza e regolazione di facile utilizzo.

Dal 1830, Baume & Mercier realizza segnatempo che uniscono la bellezza e la rilevanza della creatività all’eccellenza dell’orologeria svizzera, sinonimo di serietà e affidabilità. Da quasi 200 anni, Baume & Mercier tramanda un savoir-faire estetico e orologiero che accosta sapientemente forma e funzione.