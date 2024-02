Coincasa presenta la Collezione Aria di bianco 2024

Come da tradizione all’inizio dell’anno, Coincasa presenta la nuova collezione Aria di bianco, per rinnovare soggiorno, bagno, stanza da letto e non solo. Dal soggiorno, al bagno, alla camera da letto fino a tavola e cucina, la parola di Aria di Bianco 2024 è Prendersi Cura: di noi, dei nostri cari e della casa con un’infinità di proposte da regalare e regalarsi per cambiare look al nostro mondo.

La camera da letto si fa moderna e romantica insieme, grazie a cromie che danno vita ad ambienti eclettici. I tessuti di qualità selezionati da Coincasa si vestono di fiori e tinte pastello ispirate alla natura, mentre chi preferisce soluzioni genderless o evergreen trova fantasie geometriche e decise su cuscini, trapunte e lenzuola, per esprimere al massimo la propria personalità ed estetica. Il letto si trasforma così in uno spazio da vestire e decorare con biancheria bella, piacevole al tatto, in cui abbandonarsi per trovare un momento di relax.

Anche per il bagno, Coincasa offre proposte versatili in grado di rispondere a tute le esigenze, conquistando con la morbidezza e i dettagli delle spugne. Un elegante pizzo sangallo ricamato sull’orlo dona pregio a ogni pezzo, asciugamani ricamati con le iniziali sono la scelta perfetta per sorprendere gli ospiti e personalizzare anche questo spazio privato, motivi jacquard a rilievo svelano delicate corolle di fiori o moderne fantasie geometriche, strizzando l’occhio alla biancheria della camera da letto. L’incontro di colori tenui e natura su tessuti vellutati dà vita invece a un guardaroba da bagno più femminile, dove pratici contenitori diventano nostri alleati per organizzare gli accessori.

I motivi floreali ritornano anche sui cuscini della zona living: in velluto per creare un’atmosfera romantica, con frasi, cuori e tinte accese per inviare messaggi d’affetto, mentre ricami a rilievo rendono omaggio agli intensi colori e profumi del tè.

Allegria, colore e praticità conquistano anche tavola e cucina. Un’esplosione di colori brillanti, in perfetta linea con il concept della cronoterapia secondo cui anche i colori contribuiscono al nostro benessere. Dalla colazione all’aperitivo, i tessuti di Coincasa mettono d’accordo tutti. Ecco allora tovaglie che sembrano giardini di frutti dipinti e modernissimi piatti in ceramica e tovagliette decorate per esprimere, attraverso la mise en place, l’affetto per tutta la famiglia. Voglia di fare e spensieratezza si uniscono invece in grembiuli e strofinacci: gli alleati migliori per sperimentare e dare sfogo alla propria creatività in cucina.

Aria di bianco 2024 è il momento ideale per colorare la casa e migliorare abitudini e spazi quotidiani, con una collezione nuova, contraddistinta dall’inconfondibile qualità ed estetica firmata Coincasa.