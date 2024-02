Moda femminile: quale orologio indossare in base all’occasione

La donna che desidera apparire in ogni momento perfetta, deve prestare molta attenzione non solo alla scelta degli abiti, ma anche a quella degli accessori, i quali possono davvero fare la differenza. Scarpe, borsetta, cintura, cappello sono solo alcuni degli elementi che possono completare con stile e gusto l’outfit scelto. Grande importanza riveste anche l’orologio, il quale può trasformarsi, a seconda dei casi, in un prezioso gioiello o in un elemento decorativo capace di attirare l’attenzione e stupire.

Visitando e-commerce specializzati come quello di Rocca 1794, ci troviamo ad ammirare alcuni degli orologi da donna più belli di sempre, prodotti da marchi noti come Omega, Cartier, Longines, Hamilton, Swatch e via dicendo. Sofisticati ed eleganti, divertenti e sfiziosi, ce n’è davvero per tutti i gusti, tanto che scegliere quello perfetto potrebbe sembrare davvero arduo.

Di seguito vi forniremo qualche utile consiglio per individuare il segnatempo ideale da sfoggiare nelle più svariate occasioni.

Vita quotidiana

Partiamo dal contesto più comune, il quale interessa ognuna di noi: la vita quotidiana. Andare a fare la spesa, accompagnare i figli a scuola, incontrare le amiche per fare quattro chiacchiere. In tutte queste occasioni, informali e non troppo impegnative, è possibile farsi accompagnare da un orologio che sia al contempo funzionale e dall’aspetto accattivante.

In grado di abbinarsi al meglio all’outfit scelto e di donarci un tocco di stile e di personalità in più, l’orologio da sfoggiare nelle attività di tutti i giorni può essere colorato e divertente, come uno Swatch The Simpson Collection, ma anche classico e innovativo, come il Jazzmaster Open Heart Lady Auto con cassa rosa della Hamilton.

Occasioni formali

L’orologio ideale da sfoggiare durante le occasioni formali è caratterizzato da linee sobrie ed essenziali, cassa piccola e cinturino preferibilmente in pelle.

Tra i modelli must have rientrano il De Ville di Omega, con vetro zaffiro e movimento automatico, e il Master di Jaeger-LeCoultre, dotato di bracciale di alligatore, cassa in raffinato oro rosa e, anche in questo caso, movimento automatico.

Attività sportiva

Il must have della donna che pratica sport è l’orologio cronografo, il quale consente di rilevare con precisione le tempistiche e tenere sotto controllo le performance. Caratterizzati da un design sportivo e da un quadrante di forte impatto, presentano dei mini quadranti per il calcolo dei secondi, dei minuti e delle ore; in aggiunta a questi, possono essere presenti la scala telemetrica, il datario, ecc.

Tra i migliori e più accattivanti cronografi da donna rientrano il Chronomaster di Zenith, anche nella sofisticata edizione limitata Sport Pink, e il Nothing Basic About Black di Swatch.

Cena romantica

Vi state preparando per una cena romantica e non sapete quale orologio scegliere per rendere il vostro outfit ancora più prezioso? In questo caso, meglio optare per quegli orologi che sanno trasformarsi in veri e propri gioielli, come il delicato Ladybird Colors Phases De Lune di Blancpain con lunetta in oro rosso e diamanti, cinturino in pelle blu e raffinate decorazioni, e il sofisticato Limelight Gala di Piaget, anch’esso arricchito da diamanti e dotato di bracciale in pelle blu.