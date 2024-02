Ceremony borse: la nuova Collezione di U.S. Polo Assn.

L’avvicinarsi della primavera porta con sé un’irrefrenabile voglia di convivialità, nonché un fitto calendario di occasioni, dai party glamour all’aperto agli eventi celebrativi, tra cui spiccano gli immancabili matrimoni. Parola d’ordine è quindi eleganza, meglio ancora se contraddistinta da praticità e comfort, e U.S. Polo Assn., il brand American Style dell’iconico doppio cavallo, ha ideato per questa stagione Ceremony, un’esclusiva linea di borse pensata per le occorrenze più speciali.

Grazie alla loro essenziale funzionalità, le borse Ceremony sono un elemento irrinunciabile nel completare un look raffinato, anche per il dettaglio in più che possono dare all’outfit, impreziosendolo ulteriormente. L’attenta ricerca dei materiali e la minuziosa cura per i dettagli sono tratti che da sempre caratterizzano il DNA di U.S. Polo Assn. e che si riflettono nella collezione accessori del marchio. Borse glamour dall’allure classica acquistano personalità grazie ai dettagli in metallo, per modelli straripanti di eleganza e carattere, disponibili in cinque varianti.

La pochette, regina delle mini bag e protagonista indiscussa dei look da cerimonia di Ceremony, è proposta in due differenti design: classica in morbida ecopelle oro o argento, e con tracolla in catena metallica, nella delicata nuance del rosa accanto alle istituzionali del bianco e del nero.

Altro modello irrinunciabile negli outfit più chic, la flap bag con chiusura magnetica, impreziosita dalle rifiniture oro e personalizzata dal logo metallico del brand, così come la raffinata mini hobo in lucida ecopelle, disponibili in cinque eleganti palette.

Infine, le funzionali handle bag, praticissime per contenere più dell’essenziale senza rinunciare al bon ton cerimoniale, si colorano di sfumature pastello lilla oltre che delle calde nuances oro chiaro e cayenne, donando al look un’allure sofisticata che illuminerà ogni speciale occasione.