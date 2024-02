Agrums Claudia Scattolini: la marcia in più dei profumi agrumati

Un profumo agli agrumi è per sempre. Una fragranza fedele che non ti tradirà mai. Perché rimane sempre al tuo fianco per condividere i tuoi stati d’animo e per renderli sfaccettati e caratterizzanti.Gli agrumi sono per eccellenza dei booster, potenziano ed enfatizzano una molteplicità di connotazioni bilanciando o al contrario accentuando un determinato carattere o temperamento.

Extrait de Parfum Agrums Claudia Scattolini è un vero e proprio integratore olfattivo. Un suo spruzzo rigenera e ricompone i pensieri e ci regala sprint ed energia. Arguto, brillante e mai banale, scontato.

Si prende cura delle nostre nuance caratteriali connotandole di personalità. Ci dona lo slancio giusto nel momento di fragilità e debolezza.

Un ottimo coach che ci spinge a dare il meglio di noi stessi grazie alle sue note corroboranti e rinvigorenti. Sempre disponibile; in estate per ricaricarci con una bella dose di euforia, in inverno per stimolare l’umore e risollevarci dal torpore.

Extrait de Parfum Agrums è stato inserito, dal profumiere francese Nicolas De Barry, nella classifica dei 101 profumi da scoprire e provare, almeno una volta nella vita. Un profumo aristocratico, grazie alla presenza del Bergamotto di Calabria, eclettico e flessibile, perfetto per armonizzare l’umore e riequilibrare gli stati d’animo.

La Piramide Olfattiva.

Frizzante accordo di limone, pompelmo, bergamotto, arancio che si sposa con la nota aromatica della salvia. Si riempie infine, maestoso, con le note di chiodi di garofano e legno di cedro. L’eleganza garbata del muschio bianco introducono alle note di fondo dell’ambra grigia che chiude il cerchio con una raffinata nota sensuale.

Prezzo al pubblico € 148 il formato da 50 ml.