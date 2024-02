MMA Projects presenta la razionalità dell’eleganza di Villa ABK

MMA Projects, affermato studio internazionale di architettura ed interior design, sviluppa la sua attività nei principali ambiti della progettazione, tra cui il settore Residenziale di lusso. Nel suo portfolio di progetti, presenta Villa ABK: una suggestiva residenza privata, una villa-scultorea dove il gioco di volumi a doppia altezza e i riflessi di luce provenienti dagli skylight, definiscono gli spazi architettonici interni in un intreccio di luci ed ombre, di pieni e vuoti.

La residenza privata progettata da MMA Projects è situata nella prestigiosa Pearl Jumeirah Island, vicino a una delle locations più cool di Dubai, il Nikki Beach Hotel & Resort. Una villa di 4.000 metri a sbalzo sull’acqua che gode di un’ineguagliabile vista grazie ad un affaccio diretto sul mare. La struttura moderna e contemporanea con destinazione d’uso residenziale presenta forme architettoniche che ne esaltano la sua unicità ed eleganza.

Concept e design

Il concept vuole tendere alla massimizzazione dell’apertura degli spazi interni, creando un continuum orizzontale e verticale enfatizzato dai setti principali. Le partizioni interne oltre a definire lo spazio planimetrico, sottolineano la forte verticalità del volume residenziale. Ciò dà origine a spazi per l’abitare aperti, dove le funzioni si susseguono in modo fluido permettendo alla luce e alla natura di farne parte. Villa ABK, è una residenza progettata e realizzata su misura, come un vero abito sartoriale che risponde alle esigenze della committenza. Il progetto conferisce all’ambiente unicità e identità, in cui il tema dei volumi e dei chiaroscuri sono in perfetto connubio.

Layout distributivo

Dal punto di vista compositivo, l’ampio lotto a disposizione ha consentito di posizionare la villa di rappresentanza e lo spazio outdoor nella zona più strategica della proprietà, ossia quella che affaccia direttamente sul mare ma anche di poter realizzare una zona di svago che accoglie un’area dedicata allo sport con un campo da padel e zone lounge per il relax. La villa è disposta su quattro livelli.

Al piano terra si trova il cuore pulsante della casa, un grande open-space che si affaccia sul mare dove prendono vita tutte le attività di rappresentanza. Questa zona formale è articolata in un majilis, luogo per eccellenza dell’ospitalità e convivialità araba. A caratterizzare lo spazio è la presenza di grandi vetrate che, oltre a garantire un ambiente luminoso, hanno un’apertura completa che permette l’estensione alla zona outdoor con accesso diretto al mare.

Tramite l’iconica scala a sbalzo, che affaccia sulla zona formale, si accede al primo piano dedicato completamente alla famiglia. Qui troviamo la camera padronale, 4 junior suite con connotazioni di stili che rispettano le differenti personalità dei fruitori; tutte affacciate su un lungo terrazzo.

Al roof top troviamo due aree living interne e un ampio terrazzo coperto, dove è presente una zona bbq, che gode di un’unica vista sul panorama circostante che farà restare ammaliati gli ospiti.

Al piano interrato troviamo le aree tecniche, gli spazi riservati allo staff e delle aree adibite ad attività di svago per la famiglia, come la cinema room e la Cigar lounge.

LA STRUTTURA ARCHITETTONICA

Il gioco razionale di volumi e texture si rivela elemento d’ispirazione delle facciate esterne, andando a caratterizzarne le forme e la struttura. Le lastre che la compongono sono leggere e sottili e inglobano bassorilievi decorativi che, grazie all’esposizione al sole, creano particolari e suggestivi effetti di luce.