Comet di Fabbian, una soluzione di illuminazione estremamente versatile.

Comet, l’applique disegnata da Signorotto+Partners, entrata recentemente nel catalogo Fabbian, è già tra i prodotti più apprezzati e richiesti per la sua forma essenziale che ne consente la versatilità di applicazione. La forma stessa, infatti, si presta ad essere fissata a parete in singolo o a gruppo e con un orientamento d’inclinazione variabile che ne enfatizza la forma stessa creando effetti di luce dalla presenza discreta.

L’abbinamento vetro e metallo, l’ingombro ridotto sulla parete e le finiture proposte fanno di Comet un apparecchio di illuminazione assolutamente contemporaneo.

Comet trae ispirazione dal fenomeno astronomico di cui porta il nome ed è costituita da due elementi: il punto luce che evoca il nucleo di una cometa e il paralume allungato che ricorda la coda luminosa di uno dei corpi celesti più caratteristici e affascinanti. La luce, così direzionata, forma una delicata scia e dona all’ambiente un effetto luminoso soffuso e avvolgente. È ideale per ambienti pubblici come negozi o sale di attesa ma anche per ambienti privati come camere di hotel o soggiorni dal design minimale.

Il diffusore è una sfera di vetro soffiato che viene avvolta da un paralume a U di alluminio verniciato antracite, bianco, bronzo, oro regale o Corten. La sorgente luminosa è a lampadina G9 LED ad alta efficienza e dimmerabile a taglio di fase.