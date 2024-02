Les 4 Ombres Éclat de Nuit de Chanel in edizione limitata

Lo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL reinterpreta le notti sfavillanti di Mademoiselle con una palette esclusiva in edizione limitata: Les 4 Ombres Éclat de Nuit. Quattro tinte facili da utilizzare ispirate all’eleganza della notte che si uniscono in un’armonia pensata per l’arte dello smoky eyes. La tinta nero fumé, che si fa più intensa a ogni applicazione, è accostata a un beige platino, a un kaki metallizzato e a un beige tortora dai riflessi luminosi. Una gestualità semplice per un make up preciso, delicato o audace.

Les 4 Ombres Éclat de Nuit presenta una formula al servizio del colore e degli effetti make up. Grazie a un’alta concentrazione di pigmenti madreperlati associati a pigmenti di origine minerale questa palette offe un’ampia gamma di effetti e intensità. La sua consistenza morbida e cremosa scorre sulle palpebre e le nuance si fondono perfettamente tra loro per un risultato make up uniforme e una copertura intensa e immediata.

I LOOK SMOKY EYES

Sottolineato da un flash di colore ed esaltato da ciglia nero intenso, lo sguardo effetto smoky gioca con la palette di tinte dorate e metallizzate per un seducente effetto chiaroscuro.

SMOKY INTENSO

Applicare l’ombretto nero fumé con un effetto sfumato, poi l’ombretto beige platino come punto luce. Applicare STYLO YEUX WATERPROOF Noir Intense lungo la rima delle ciglia superiori, per definire lo sguardo. Per un tocco di luminosità, applicare STYLO YEUX WATERPROOF Beige Lumière lungo la rima interna delle ciglia. Per intensificare lo sguardo, applicare LA BASE MASCARA e infine LE VOLUME DE CHANEL.

SMOKY DELICATO

Per definire lo sguardo, applicare STYLO YEUX WATERPROOF Gris Graphite lungo la rima delle ciglia superiori e inferiori. Applicare l’ombretto kaki metallizzato su tutta la palpebra mobile, sfumandolo verso l’esterno. Per sottolineare l’angolo interno dell’occhio, applicare STYLO YEUX WATERPROOF Brun Platine e sfumare lungo la rima delle ciglia inferiori. Per intensificare lo sguardo, applicare LA BASE MASCARA e infine LE VOLUME DE CHANEL.

STYLO YEUX WATERPROOF

STYLO YEUX WATERPROOF consente di esprimere la propria personalità in un solo gesto. Per la nuova COLLEZIONE OCCHI, questo best-seller si declina in due nuove tinte in edizione limitata, Brun Platine e Beige Lumiere. Alleato fedele di tutte le donne, STYLO YEUX WATERPROOF resiste all’umidità, all’acqua e al sebo; non cola ed è a prova di sbavature. Un prodotto versatile da utilizzare in mille modi, a seconda dei desideri di chi lo indossa: può essere applicato alla base delle ciglia superiori per un look naturale, come un khôl, oppure con un effetto più sofisticato, disegnando un tratto più spesso che termina nell’angolo esterno dell’occhio.

Abbinato a LA BASE MASCARA e al mascara LE VOLUME DE CHANEL, STYLO YEUX WATERPROOF consente un make up perfetto in ogni circostanza. Un look a lunga tenuta, che resiste a ogni attività quotidiana. Con LE VOLUME DE CHANEL, le ciglia si moltiplicano e si infoltiscono.

LA BASE MASCARA

Gesto irrinunciabile per rafforzare e infoltire le ciglia, LA BASE MASCARA intensifica gli effetti del mascara sin dalla prima applicazione. Grazie alla sua formula composta da tre cere di origine naturale e da agenti filmogeni, LA BASE MASCARA separa immediatamente le ciglia, le allunga, le

infoltisce e le incurva fino a 8 ore , per uno sguardo magnetico. LA BASE MASCARA di CHANEL si applica in modo uniforme e avvolge le ciglia per offrire loro elasticità, volume e lunghezza giorno dopo giorno.

Utilizzata da sola, LA BASE MASCARA agisce come un prodotto skincare per rinforzare e proteggere le ciglia ogni giorno. La sua formula associa olio di salvia e polvere di aloe vera, noti per le loro proprietà idratanti e nutrienti; a pigmenti madreperlati dorati che donano brillantezza e intensità. Dopo un mese di utilizzo, le ciglia sono più folte, lunghe e setose.