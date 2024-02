Quattro nuovi colori per le collezioni Zero e Replica di FerreroLegno

Con quattro nuove tonalità FerreroLegno, azienda leader nella produzione di porte e sistemi di partizione per interno, amplia la sua proposta di finiture per i laminati. Nell’ottica di offrire soluzioni sempre più personalizzate in grado di soddisfare diverse esigenze in termini estetici e stilistici, le collezioni Zero e Replica sono ora disponibili in Grigio, Lino, Ontario Platino e Rovere Alba.

Si tratta di quattro colori in linea con le tendenze dell’abitare contemporaneo e che incarnano l’estetica raffinata propria del brand.

GRIGIO – una tonalità versatile e moderna che aggiunge un tocco di eleganza agli ambienti senza mai appesantirli, adattandosi perfettamente agli stili più diversi.

LINO – capace di creare un’atmosfera accogliente, questa nuance dai toni neutri si inserisce con discrezione in qualsiasi contesto.

ONTARIO PLATINO – un’elegante interpretazione del platino riproduce le tipiche venture del legno conferendo un’aura di moderno minimalismo agli ambienti.

ROVERE ALBA – un’essenza calda e luminosa ispirata alla natura e dalla forte valenza arredativa, perfetta per chi ricerca un design contemporaneo e luminoso.

Che si tratti di ambienti residenziali o contract, con questa versatile gamma di colori il brand offre ampia scelta ad architetti e designer, che possono così sperimentare e creare ambienti unici, realizzando configurazioni progettuali personalizzate, con risultati di impatto estetico. E’ così che FerreroLegno si conferma ancora una volta azienda improntata all’innovazione e all’eccellenza, rimendo un punto di riferimento per chi cerca soluzioni di arredo di alta qualità.