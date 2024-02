Mediterranea presenta una beauty strategy viso completa per la bellezza della pelle

Da Mediterranea una beauty strategy viso completa per una pelle idratata, protetta e rigenerata anche quando la colonnina di mercurio scende. Ecco i trattamenti che non possono assolutamente mancare nella tua routine di bellezza.

Detersione – BIO Natura Latte tonico viso 2in1 – Tubo 150mla

Un prodotto multifunzione con il 95% di ingredienti biologici, che deterge e rivitalizza la pelle del viso rispettandone il naturale equilibrio idrolipidico. Nella formula il Complesso Mediterraneo composto da Linfa di vite, Fico d’India e Olio Extra Vergine di Oliva Bio che, insieme alla Linfa di Frassino – estratto fermentato dalle spiccate proprietà idratanti e leviganti e ad altre sostanze funzionali selezionate – agisce migliorando l’idratazione, l’elasticità e prevenendo arrossamenti della pelle; estratto biologico di mela dalle proprietà tonificanti ed emollienti; acido ialuronico idratante e anti-age e burro di karitè, olio di mandorle, olio di argan, olio di girasole bio con azione nutriente, ammorbidente e antiossidante.

Idratazione e rigenerazione durante il giorno – Action Extra Firming cream – 50ml

Contrasta i segni del tempo agendo su più fronti: favorisce il rinnovamento cellulare, dona idratazione profonda e stimola la sintesi di collagene per una pelle rigenerata Con Vigna Acontifolia (retinolo vegetale) e acidio ialuronico a doppio peso molecolare.

Idratazione e rigenerazione durante la notte – Action sleeping cream – 50ml

Trattamento notte per nutrire e rigenerare la pelle stanca e spenta. Grazie all’estratto biologico di rosa delle alpi che agisce eliminando le cellule “zombie” responsabili dell’invecchiamento cutaneo durante il riposo notturno, i tratti del viso risultano al risveglio più distesi e riposati.

Trattamento mirato per le zone più delicate del viso – BIO Natura Crema contorno occhi e labbra nutriente – Tubo oftalmico 15ml

Trattamento del contorno occhi e labbra con il 95% di ingredienti biologici che garantisce un triplice effetto: idratante, elasticizzante e antietà. Nella formula il Complesso Mediterraneo, Linfa di Frassino agiscono in sinergia con caffeina, che contrasta borse e occhiaie con azione rassodante e tonificante, estratto biologico di mela dalle proprietà tonificanti ed emollienti, burro di karitè, burro di cacao, olio di argan, olio di cocco bio dall’ azione nutriente, ammorbidente e antiossidante.

Una extra dose di idratazione e nutrimento – Action Maschera viso idratante anti-age – Kit di 4 maschere monouso

A base di acido ialuronico, la maschera, in viscosa naturale al 100%, imbevuta di una lozione emolliente è ricca a di sostanze attive, dalla gradevole fragranza fiorita. Ideale anche in preparazione di una serata o di un evento speciale, per un viso ringiovanito e tonificato. Dermatologicamente testata, anche sulle pelli sensibili.