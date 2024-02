Well aging, i segreti per una natural beauty firmata Dr Juri Cosmetics

Grazie ad un approccio olistico e integrato tra medicina estetica, scienza nutrizionale e cosmesi hi-tech, la linea skincare di Dr Juri Cosmetics svela quali sono i gesti d’amore da dedicare ogni giorno alla cute. La linea è ideata dal Dr Juri Tassinari, noto specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, con numerosi interventi all’attivo, che nel progetto ha riversato esperienza, competenza e sensibilità maturate in oltre quindici anni di attività.

Una routine di bellezza è fatta di gesti ripetuti con regolarità, di prodotti selezionati con attenzione e di scelte consapevoli. Per avere sempre una pelle luminosa e giovane è necessario imparare ad ascoltare ed amare il proprio corpo per riuscire a dare risposte adeguate ai cambiamenti e smettere di lottare contro il tempo. Curare la propria naturale bellezza, riservarla dai fattori che possono danneggiarla e garantirle il segreto della fonte della giovinezza è uno stile di vita. Le nuove generazioni sono le più consapevoli della necessità di una cura costante e a lungo periodo per la salute e il benessere di corpo e mente.

«Per mantenere una pelle giovane e sana occorre agire su più fronti: per via iniettiva grazie alla medicina estetica, per via sistemica con l’assunzione di integratori che aiutano a rinforzare l’organismo e per via topica con l’applicazione di cosmetici mirati» ha dichiarato il dottor Juri Tassinari.

CREMA ANTIETÀ RIGENERANTE – 120 EURO

Il trattamento in Crema Rigenerante anti-età globale è indicato per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. La formula, caratterizzata da un’elevata concentrazione di estratti da cellule staminali della Gardenia, garantisce un’azione rigenerante. L’estratto fermentato di Melograno, con il suo potere esfoliante delicato dona freschezza e luminosità contrastando la formazione di rughe e segni.

La Vitamina E previene l’invecchiamento precoce della pelle indotto dalle radiazioni UV e dallo stress ossidativo. Il Pantenolo o vitamina della bellezza, dona idratazione profonda e svolge azione riepitelizzante e lenitiva. La crema va applicata mattina e sera massaggiando delicatamente su viso collo e décolleté detersi e tonificati.

COLLAGENE VISO E CORPO – 67,50 EURO

Il collagene viso e corpo della linea Dr Juri Cosmetics è un olio bifasico nutriente lenitivo, rigenerante, indicato per tutti i tipi di pelle. Il collagene marino idrolizzato e l’acido ialuronico cross linkato, contenuti nella formulazione, rendono la pelle elastica. Un mix sinergico di oli nutre in profondità.

Innumerevoli i benefici: azione riparatrice cutanea, azione rigenerante-elasticizzante, effetto levigante, miglioramento della compattezza, della densità cutanea e maggiore luminosità. Basta applicare alcune gocce su pelle detersa massaggiando delicatamente per favorire l’assorbimento.

Collagene Beauty Powder

Per una pelle sempre giovane e radiosa è importante usare protocolli mirati che combinano integratori alimentari con prodotti cosmetici selezionati. Come il Protocollo Rigenerante, studiato per tutti i tipi di pelle, che nasce dalla sinergia dell’integratore alimentare Collagene Beauty Powder con cosmetici anti-età mirati, per contrastare i principali fattori dell’invecchiamento cutaneo, agendo con elevata azione antiossidante e riattivando i processi di rigenerazione cutanea, migliorando l’elasticità e la luminosità della pelle e riducendo la profondità di rughe e segni.

Nello specifico, il protocollo contiene: integratore alimentare collagene beauty powder; schiuma detergente anti-età, siero anti-età illuminante e crema anti-età rigenerante.