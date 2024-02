Palazzo di Varignana presenta il “Ginkgo Longevity Restaurant”, il nuovo ristorante che arricchisce l’offerta gastronomica del Resort. Un concept unico ed innovativo che si basa su una cucina potenziativa al servizio del benessere con l’obiettivo di unire gusto, qualità delle materie prime, attenzione alla sostenibilità e piacere del bello. Frutto di un lavoro di integrazione e sintesi di tutti i valori che ruotano attorno al metodo ideato dalla dottoressa Annamaria Acquaviva – direttore scientifico del Resort -, il Ginkgo Longevity Restaurant è stato pensato per offrire nuove esperienze benessere che partono dalla tavola non solo per coloro che partecipano agli Health & Wellness Retreats ma anche ai clienti del resort o ad esterni.

Esperienza caratterizzante di questo nuovo ristorante è il Mindful Lunch: un pranzo guidato insieme alla dott.ssa per scoprire un nuovo approccio al cibo e le strategie più efficaci per raggiungere il massimo potenziale psicofisico anche a tavola. La proposta gastronomica del Ginkgo Longevity Restaurant si ispira alla dieta mediterranea e si distingue per un controllo dell’impatto glicemico, un bilanciamento dei macronutrienti un effetto antinfiammatorio e un’integrazione di sostanze fitochimiche antiossidanti.

I piatti che compongono il menù Longevity, ideato dalla dottoressa Annamaria Acquaviva insieme allo chef Marco Leandri, sono una celebrazione di combinazioni alimentari strategiche, mirate a potenziare le performance fisiche e mentali, oltre a favorire bellezza e benessere. Gli ospiti del ristorante potranno comporre il proprio menù scegliendo direttamente dalla carta un piatto per ogni portata tra antipasti, primi piatti, secondi e dolci mentre per chi parteciperà ai retreat sarà studiato un menù ad hoc in base alle loro esigenze.

Tra le proposte più emblematiche del Ginkgo Longevity Restaurant “Composizione di frutti di bosco, petali di finocchio croccante e fiori di stagione al profumo dell’olio EVO Blend Blu Palazzo di Varignana”, come antipasto “Perle di sedano rapa con germogli di pisello e gel al mandarino, su velluto di broccoli e polvere di olive nere all’olio EVO Blend Verde Palazzo di Varignana” come primo “Assoluto di fiore di zucca con vellutata di piselli all’olio EVO Blend Verde Palazzo di Varignana” come secondo e “Mignon di mandorle e lavanda al profumo di limone su coulis di frutti di bosco” come dolce.

Tutti i pasti inizieranno con le “Acque della Longevità” e si concluderanno con “Infuso purificante, rilassante, digestivo”. Privi di glutine, latticini e carboidrati raffinati, i piatti hanno come filo conduttore l’olio extra vergine di oliva e i prodotti d’eccellenza provenienti dall’azienda agricola del resort, arricchiti da materie prime locali e fiori edibili per il loro alto contenuto di componenti funzionali.

L’ambiente del ristorante nasce da un’idea di “wellness interior design”. L’arredamento e l’atmosfera si caratterizzano per l’utilizzo di elementi naturali, colori e trame rilassanti, armonia dei suoni che richiamano la biofilia, promuovendo il benessere e contribuendo all’esperienza trasformativa dedicata agli ospiti dei retreat del Metodo Acquaviva e non solo.

“Da 20 anni mi occupo di nutrizione e da sempre sono stata convinta di come questa giochi un ruolo cruciale per la salute e il benessere della persona, tanto da essere uno dei cinque pilastri del mio metodo.” – dichiara la dottoressa Acquaviva – “Oggi con la creazione del Ginkgo Longevity Restaurant sono riuscita ad unire due elementi che solitamente sono contrapposti: la qualità nutrizionale degli alimenti con una proposta di carta capace di appagare a pieno il palato. In questo ristorante la salute incontra l’estetica e il gusto proponendo una vera e propria “educational experience“ con lo scopo di aiutare a migliorare l’approccio al cibo per acquisire consapevolezza di ciò che mangiamo e delle emozioni e sensazioni che sperimentiamo durante i pasti.”

Il Ginkgo Longevity Restaurant completa l’offerta gastronomica di Palazzo di Varignana, affiancando il Treno Reale-Carrozza Ristorante, un’esperienza gastronomica all’interno di un carrozza d’epoca del 1921, il Grifone, con la sua proposta fine dining, Aurevo Pool Restaurant con la sua cucina oliocentrica contemporanea; Le Marzoline, dedicata alla cucina tradizionale emiliana.