Lip Sleeping Mask Pink Lemonade by Laneige

I desideri di bellezza di ognuno sono stati esauditi. Laneige presenta il proprio best seller in una veste unica, con una combo a cui sarà impossibile resistere: LIP SLEEPING MASK PINK LEMONADE.

Il nuovo gusto è frutto dell’unione tra il golosissimo Berry che incontra il frizzante Lemonade, in un mix che crea dipendenza. La formula della Lip Sleeping Mask rimane invariato, per offrire la massima efficacia di un trattamento notturno in grado di rigenerare le labbra, mentre dormono.

Gli skin expert di Laneige hanno messo a punto un mix di potenti principi attivi in questo nuovissimo prodotto, ad alto potere idratante e nutriente, come:

Berry Fruit Complex : un complesso di antiossidanti derivati da frutti rossi che agisce per levigare ed esfoliare;

: un complesso di antiossidanti derivati da frutti rossi che agisce per levigare ed esfoliare; Vitamina C : per una rigenerazione cellulare profonda;

: per una rigenerazione cellulare profonda; Olio di Cocco: contiene un pool di vitamine che nutre e protegge mantenendo le labbra idratate a lungo.

Ecco che si può dire addio a labbra screpolate. Al risveglio le labbra saranno morbide, setose e levigate.