Edilkamin, tecnologia e innovazione per un nuovo BENESSERE domestico

Edilkamin&Co., da oltre 60 anni azienda italiana leader a livello europeo nel settore dei sistemi di riscaldamento domestico a biomassa, partecipa anche a questa edizione di Progetto Fuoco, significativo momento di incontro e di scambio per i professionisti e la stampa di settore. Il nuovo amministratore delegato Giorgio Fortini ha espresso, in occasione di un incontro con i giornalisti, il desiderio di portare avanti con sempre più forza un percorso già segnato dal fondatore dell’azienda Francesco Borsatti, che pone il Benessere come valore chiave dell’operato dell’azienda.

Benessere ambientale



Il benessere ambientale è al primo posto per l’azienda la cui attenzione è focalizzata nella ricerca di soluzioni sempre più all’avanguardia e sostenibili, attraverso l’integrazione di tecnologie che garantiscono un più consapevole e controllato consumo energetico, minori emissioni e una maggiore durata nel tempo dei prodotti. Le stufe a legna presentate in anteprima e disponibili a partire dalla prossima stagione Krio, Klass e Body, garantiscono un’emissione di polveri del -80% rispetto ai requisiti europei ECODESIGN e francesi Flamme Verte e del -68% rispetto ai requisiti italiani 5 stelle.

Benessere dell’individuo nell’ambiente domestico



I prodotti contribuiscono al benessere dell’ambiente domestico. Il sistema AirKare migliora la qualità dell’aria durante tutti i mesi dell’anno, anche a stufa spenta. Progettato per stufe e termostufe a pellet, AirKare, attraverso un’azione combinata di ionizzazione e ozonizzazione, aiuta a ridurre virus, batteri, funghi, germi, microbi e allontana i piccoli insetti. Abbatte, inoltre, le particelle sospese nell’aria come polvere, pollini e fumo.

Per un calore ancora più costante e controllato, il nuovo crogiolo autopulente ashKontrol2 si aggiungerà agli ormai consolidati sistemi di controllo dell’aria comburente (sistema Leonardo) e della quantità di pellet (Fire Control): tre funzioni coordinate nella tecnologia DCS (Dynamic Combustion System).

Benessere grazie alla semplicità e intuitività nell’utilizzo



Commenta Fortini: “Viviamo in un mondo nel quale l’eccesso di tecnologia potrebbe scoraggiare. I prodotti devono avere un linguaggio intuitivo per tutti. La vera potenza della tecnologia sta nella semplicità: prodotti facili da capire e da utilizzare”. Ad un’interfaccia del prodotto sempre più intuitiva, si accostano strumenti digitali a supporto: il Sistema The Mind connette la stufa a pellet alla rete wi-fi e consente di gestire il riscaldamento, sia ad aria, sia ad acqua, tramite radiocomando Mind Remote, App The Mind o display, regolando le principali funzioni Edilkamin.

Benessere che nasce dall’ascolto del cliente



“E’ nostra priorità implementare un servizio di customer care ancora più capillare e performante. Riteniamo che l’ascolto dei nostri clienti sia infatti un asset strategico sul quale desideriamo puntare per offrire un servizio sempre più soddisfacente e vicino”, afferma l’amministratore delegato.