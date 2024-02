Néroli Plein Sud, la nuova fragranza di Guerlain

Guerlain arricchisce l’esclusiva collezione L’Art & La Matière con la nuova fragranza Néroli Plein Sud. Gioiello di punta dell’Haute Parfumerie della Maison, L’Art & La Matière è una collezione di capolavori olfattivi ispirati all’arte, esaltati dalla passione e dal talento dei Guerlain Perfumers, che selezionano le materie prime più preziose della profumeria presentandole sotto una nuova luce. La fragranza viene così elevata a forma d’arte.

L’amore dei Guerlain Perfumers per l’esplorazione si concretizza nella fragranza Néroli Plein Sud ispirata ad Antoine de Saint Exupéry e al suo primo grande romanzo, pubblicato nel 1929, intitolato Corriere del Sud. Lo spirito che ha guidato Antoine de Saint Exupéry e la sua opera pervade questo nuovo neroli, che riscopre le sue origini del sud.

I Guerlain Perfumers si sono diretti in Marocco, terra d’origine del neroli, e più precisamente nella città di Khemisset, dove i fiori d’arancio ricchi di luce solare vengono biologicamente raccolti a mano all’alba e distillati a vapore in loco per ottenere un’essenza di neroli floreale, luminosa e vivace. È proprio questa fresca vitalità che caratterizza l’apertura della composizione. L’accordo viene poi riscaldato da toni speziati di curcuma, cannella, zenzero e chiodi di garofano, che evocano il calore delle dune all’orizzonte in contrapposizione alla fresca apertura della fragranza.

Infine, il contrasto si diffonde alle profonde note legnose, guidate da uno squisito vetiver e da un caldo legno di sandalo. Néroli Plein Sud rafforza una storia che unisce da tempo Antoine de Saint Exupéry e Maison Guerlain: un legame iniziato nel 1933 quando il Perfumer Jacques Guerlain ha rappresentato il suo sogno delle avventure aeree con Vol de Nuit, un omaggio all’omonimo romanzo di Antoine de Saint Exupéry, pubblicato nel 1931.

Grazie alla collaborazione con Antoine de Saint Exupéry Youth Foundation, la Maison ha dato vita anche a un’edizione limitata del packaging della nuova fragranza disponibile in soli 1.000 pezzi in tutto il mondo: Néroli Plein Sud Saint Exupéry Edition.

Per rendere omaggio al pilota, il packaging di questa edizione limitata presenta illustrazioni originali del grande aviatore; la scatola che contiene il flacone e la targhetta posta sul tappo sono decorate da un cielo sereno, che richiama nei colori il viaggio compiuto dal neroli di Guerlain.