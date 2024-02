Il nuovo Relax Body Oil di LeLang Skincare

LeLang introduce Relax Body Oil, il primo prodotto della linea Essentia Spa, formulata con principi attivi selezionati secondo la neurocosmesi, approccio che riconosce la profonda connessione tra stato mentale e benessere della pelle. Una linea ideata per consentire a chi la utilizza di giovare dei benefici psicofisici di un trattamento spa, a casa.

Relax Body Oil è l’olio corpo con cui LeLang Skincare debutta nel segmento body care: un prodotto formulato con principi attivi di alta qualità e oli essenziali in grado di stimolare una risposta benefica anche da parte del sistema nervoso.

Relax Body Oil, 100ml al costo di 36,00 €, in vendita in farmacia, parafarmacia e online su www.lelenagskincare.com. Disponibile anche in spa e hotel selezionati.

Da massaggiare quotidianamente sulla pelle si presta come alleato con cui concedersi una coccola di relax e un momento ‘me-time’.

Sono due gli ingredienti principali di Relax Body Oil di Essentia Spa – LeLang Skincare: l’estratto di semi di Tephrosia Purpurea, che riduce la produzione di cortisolo nella pelle, promuove il rilascio di neuropeptidi calmanti e stimola la sintesi di beta-endorfine, a favore di una sensazione di relax e benessere; e l’Olio di Nocciola puro non comedogenico e seboequilibrante: proveniente dal territorio delle Langhe, ha un effetto caldo e avvolgente e nutre intensamente la pelle senza appesantirla, lasciandola morbida e levigata. Possiede inoltre proprietà idratanti e rigeneranti e, grazie alla sua azione antiossidante, aiuta a rassodare la pelle e restringere i tessuti.

La formulazione di Relax Body Oil contiene inoltre un blend di oli essenziali puri fondamentali per l’effetto benessere dell’olio corpo, quali:

olio essenziale di Menta che favorisce la concentrazione e la produttività, rigenerando la mente e aiutando a purificare la pelle;

olio essenziale di Salvia dalle proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e sebo-regolatrici, contribuisce a purificare i pori, ridurre l’eccesso di sebo e prevenire le infezioni cutanee;

olio essenziale di Rosmarino ricco di antiossidanti, come l’acido rosmarinico, aiuta a combattere i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce della pelle;

olio essenziale di Geranio che stimola la circolazione sanguigna e agisce come prezioso alleato nel contrastare il gonfiore e la cellulite;

olio essenziale di Camomilla dalle proprietà idratanti e lenitive che combattono la secchezza cutanea e rendono la pelle soda ed elastica.

Infine, il Tocoferolo, una forma avanzata di Vitamina E, contribuisce a proteggere la pelle dallo stress ossidativo favorendo il rinnovo cellulare in maniera profonda.