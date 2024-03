Ulysse Nardin presenta nell’anno del Drago il nuovo Blast Tourbillon Dragon

Sin dal suo debutto nel 2020, il Blast Tourbillon si è affermato come simbolo del know-how e del design anticonvenzionale di Ulysse Nardin. Con il suo stile spigoloso e dirompente, il movimento high-tech e l’iconica struttura a X, è l’emblema dello spirito visionario del brand. Per celebrare il Capodanno lunare, questa creazione innovativa è stata infusa dell’antica magia del folklore cinese, dove il maestoso Drago incontra la seducente Perla.

Secondo la cultura tradizionale cinese, il 2024 è l’Anno del Drago. Queste creature venerate sono simbolo di forza, potere e fortuna. Sono spesso associate alle perle, che rappresentano purezza, saggezza e benessere. Quando questi due simboli si uniscono, come accade in innumerevoli racconti, danno vita ad una miscela armoniosa di potere, provvidenza e prosperità.

Queste rappresentazioni tradizionali mostrano un drago che simbolicamente custodisce una perla magica. Così è per il nuovo Ulysse Nardin Blast Tourbillon Dragon: l’abbagliante creatura mitica, scolpita a mano in oro rosa 5N, si avvolge intorno e attraverso la struttura a X scheletrata, come se scivolasse fuori dall’interno del movimento stesso. Davanti a lei, protetta tra le sue mani a cinque artigli, la mitica perla si trova in posizione privilegiata in cima alla gabbia del tourbillon volante. La scelta dei cinque artigli non è casuale: associati alle dinastie imperiali, i draghi a cinque artigli sono tradizionalmente considerati sinonimo di massimo prestigio. Nel 2024, questa creatura si è concretizzata in forma tridimensionale.

La realizzazione di un drago 3D che sembra scivolare sotto le lancette dell’orologio e tra il treno di ingranaggi e la struttura a X ha presentato sfide significative. Il processo di sviluppo, durato due anni, ha compreso la progettazione di questo quadrante unico e la realizzazione di modifiche su misura al design della cassa, della lunetta e del vetro del Blast Tourbillon per accogliere questa creazione unica.

Il drago in oro rosa, inciso e dipinto interamente a mano con la tecnica della micro-pittura, è una testimonianza di maestria e abilità d’élite, che ha richiesto quattro giorni di lavoro artigianale: tre giorni per l’incisione e uno per la minuziosa applicazione di sfumature di rosso, arancione e giallo. Ogni aspetto 3D è modellato e reso con la massima precisione, dalle scaglie della coda ai baffi brillanti e ai singoli dettagli degli artigli.

Audacemente strutturato dietro il drago e il quadrante scheletrato, il movimento di manifattura del Blast Tourbillon, il Calibro UN-172, è molto ingegnoso. Primo calibro tourbillon scheletrato di Ulysse Nardin a carica automatica presentato nel 2020, presenta un micro-rotore in platino visibile a ore 12, un dispositivo di piccole dimensioni che garantisce fino a tre giorni di riserva di carica.

Come sempre nei segnatempo più avanzati di Ulysse Nardin, il tourbillon volante a ore 6 beneficia della competenza pionieristica della Maison nella lavorazione del silicio. Introdotto per la prima volta nel 2001 con il rivoluzionario Freak, questo materiale utilizzato per la ruota di scappamento, l’ancora e la spirale aggiunge ulteriori vantaggi in termini di prestazioni e resistenza. Con il Blast Tourbillon di Ulysse Nardin, il movimento e la cassa sono unificati nella concezione e nella costruzione – straordinariamente architettonici, inesorabilmente modernisti e rappresentativi della costante missione della Manifattura di ripensare e reinventare l’alta orologeria.

La parte superiore della cassa, in oro rosa, con le sue sfaccettature spigolose e la ricca varietà di finiture lucide e satinate, è abbinata a una lunetta e a una carrure in titanio DLC nero, il tutto montato su un cinturino integrato in alligatore nero con fibbia déployante in oro rosa 5N e titanio PVD nero.

Per chi cerca qualcosa di straordinario e audace, il Blast Tourbillon Dragon di Ulysse Nardin è la manifestazione delle innovazioni in-house, dei métiers d’art e della magia dell’Anno del Drago. Fondendo mitologia antica e orologeria d’avanguardia, invita a celebrare il potere e la prosperità che questo simbolo iconico rappresenta.