Pomandère: Eleganza e Innovazione nel Cuore di Parigi con il suo primo Flagship Store

Pomandère inaugura a Parigi il suo primo negozio monomarca, simbolo di un traguardo significativo per il marchio. Situato in Rue Saint Sulpice 26, nel prestigioso quartiere di Saint-Germain, il Flagship store segna un passo importante nella strategia di espansione di Pomandère, azienda fondata nel 2008 dal genio creativo di Carlo Zanuso.

La scelta di Parigi, cuore pulsante della moda internazionale, riflette l’ambizione di consolidare la presenza del brand in un mercato cruciale che contribuisce significativamente al suo fatturato globale, prevalentemente generato dall’export.

Il design del concept store porta la firma dell’architetto Andrea Tognon, capo dell’omonimo studio milanese, e riflette una fusione tra personalità e gusto di Carlo Zanuso e l’eleganza intrinseca del brand.

La facciata esterna dello store rispetta l’architettura originale dell’edificio storico ed è impreziosita da un contrasto armonioso con il moderno logo in acciaio satinato.L’allestimento interno della boutique invita i visitatori a scoprire una nuova estetica, basata sulla matericità degli elementi, come il pavimento in calcestruzzo e il soffitto floccato chiaro, arricchito da un sistema di illuminazione in alluminio, delineando la visione innovativa del marchio.

Il protagonista dello spazio è un tessuto antico degli anni ’30 e ’40, recuperato dall’Est Europa. Questo materiale, caratterizzato da una fusione di texture in canapa e lino, crea un patchwork unico che avvolge i clienti in un’atmosfera calda e accogliente, rivestendo la maggior parte delle pareti. Questa scelta, sia nei materiali che nelle tonalità neutre, rispecchia la coerenza del brand e testimonia l’impegno di Carlo Zanuso nel recuperare e ridare vita ad emozioni che sono in grado di ricreare l’idea di uno store che sappia di “bottega” di altri tempi.

Il design dello spazio interno si distingue per la sua essenzialità, dove forme e toni narrano il brand attraverso una chiave di lettura estremamente raffinata. Per il visual merchandising sono state realizzate, in esclusiva, delle lastre di ceramica interamente fatte a mano che, nell’insieme, diventano dei pezzi unici. La scelta della ceramica come materia prima di realizzazione sottolinea l’attenzione che Pomandère pone alla valorizzazione delle proprie origini, essendo la sede aziendale vicina al florido e rinomato distretto della ceramica vicentina.

Le pareti rivestite di tessuto fanno da quinta ad elementi in acciaio satinato, quali arredi e appenderia ready to wear accostati ad accenti di ottone grezzo, colore caldo che introduce il cambio di linguaggio usato nella zona camerini, internamente ovattati di feltro color tabacco, colore da sempre vicino al brand.

L’esito finale è una narrazione fluida, dove l’identità di Pomandère emerge distintamente, invitando il cliente a immergersi completamente nel suo universo: un luogo che evoca la sensazione di casa, di italianità, di modernità e di essenzialità.

In questo contesto, la bellezza e la sartorialità dei capi sono esaltate e celebrate, attraverso un costante percorso di innovazione impreziosito dall’artigianalità e da un’attenzione particolare verso il Made in Italy.