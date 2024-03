Biofficina Toscana presenta quattro sieri per la bellezza del viso

Studiati per diversi tipi di pelle per un’azione mirata, i sieri di Biofficina Toscana sono sviluppati su base oleosa ed acquosa per un utilizzo sinergico e versatile, con formule concentrate ricche di principi attivi innovativi e brevettati da materie prime bio toscane. Sieri che donano al viso un aspetto sano e luminoso. Qualche esempio?

Acido ialuronico 2% e peptidi 2,5%

Un siero viso Idratante rimpolpante a base di acido ialuronico purissimo a peso molecolare differenziato per idratare gli strati più profondi dell’epidermide e peptidi anti-age che sostengono la produzione di collagene. Arricchito con mucillagini di malva bio toscana con proprietà lenitive-rinfrescanti che favoriscono e completano l’effetto idratante-lenitivo. Dalla piacevole consistenza gel fluido e fresco lascia la pelle idratata, rimpolpata e compatta con un visibile effetto tensore.

Bisabololo 2% e Vitamina E 2%

Un siero viso antiossidante rigenerante a base di bisabololo con funzione lenitiva-calmante e Vitamina E dalle proprietà antiossidanti. Oli vegetali, fitosqualano ed estratto bio di mirtillo rosso toscano completano l’effetto antiossidante-rigenerante. Dalla consistenza oleosa, lascia la pelle nutrita, idratata e rigenerata.

Niacinamide 4% e Acido salicilico 2%

Un siero purificante-illuminante a base di Niacinamide al 4% che agisce contro le impurità cutanee e ha un effetto lenitivo e idratante, acido salicilico dal potere esfoliante, contrasta le macchie e le rughe e migliora il tono cutaneo. Completano la formula Mela e menta bio toscane dall’effetto riequilibrante e illuminante. Dalla piacevole consistenza gel fluido e fresco lascia la pelle idratata, purificata e luminosa.

Probiotici 2%

Un siero anti-pollution protettivo a base di probiotici e arricchito da Liquepom, innovativo estratto da pomodoro bio toscano con azione antiossidante. I probiotici hanno una funzione lenitiva-idratante, preservano l’equilibrio del microbiota cutaneo alterato anche dall’inquinamento, proteggendo l’integrità della barriera cutanea e migliorando il tono della pelle. Dalla texture fluida lattiginosa, lascia la pelle riequilibrata e protetta.