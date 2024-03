Phoenix: la nuova colorazione della collezione di orologi Guess Watches

La nuova linea di orologi Phoenix di Guess Watches è maschile e moderna, una dichiarazione di audacia portata al polso.

L’approccio anticonvenzionale di questi segnatempo inizia dalla cassa tonneau di 43 mm in nylon trasparente con lunetta con viti nere che ne esaltano la forza. Guess rivisita una forma tradizionale con materiali e colori all’avanguardia. Il carattere degli orologi è accentuato dal quadrante con dettagli see-thru, una finestra sugli ingranaggi dei movimenti multifunzione che li animano. La finitura sunray della parte centrale è esaltata dal contrasto con gli indici e i quadranti ausiliari. Il logo Guess compare a ore 12.

La collezione è presentata in due colorazioni. Phoenix è declinato nelle versioni con cassa arancione e grigio. I cinturini in silicone trasparente assecondano i colori delle casse per amplificarne l’impatto cromatico e sono dotati di fibbia ad ardiglione.

Gli orologi della collezione Phoenix di Guess Watches, montano un movimento al quarzo multifunzione.