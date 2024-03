Art Light di VENINI, la nuova collezione si arricchisce con le lampade a sospensione

La collezione Art Light di VENINI si arricchisce di anno in anno con proposte di lampade a sospensione perfette per illuminare i vari ambienti della casa attraverso giochi di luce e preziosi riflessi. Dalle geometrie più diverse e dalle silhouette audaci, queste lampade sono le vere protagoniste delle abitazioni in grado di unire design e funzionalità dialogando in perfetta sintonia e armonia con l’arredo.

Eccellenza nella lavorazione del vetro di Murano, VENINI propone a collezione un’ampia gamma di proposte che combinano decor, artigianalità, colore e contrasto tra pezzi d’archivio e contemporaneità, frutto delle collaborazioni con progettisti internazionali.

Capolavori di alta manifattura, le lampade a sospensione sono ideali da posizionare sopra il tavolo da pranzo, per un’illuminazione più puntuale, o per illuminare il living creando una luce diffusa e suggestiva che anima il vetro di sfumature e ne esalta le tecniche di lavorazione.

FUNGO design by Massimo Vignelli – 1956

Vincitrice dell’ambizioso premio “Compasso d’Oro” nel 1956, Fungo è la creazione nata dalla mente del progettista Massimo Vignelli, frutto di lunghe sperimentazioni e chiara espressione della finezza sempre attuale del designer. La lampada è realizzata da un unico elemento in vetro a Tessuto, formato da canne color talpa e lattimo che scendono morbide sul corpo di questa lampada dal design contemporaneo, così da impreziosirne gli ambienti.

CILINDRO design by Peter Marino – 2020

La collezione di lampade a sospensione Cilindro porta la celebre firma di Peter Marino. Realizzate in vetro soffiato con struttura in nichel nero lucido, sono realizzate mediante la tecnica della “Fasce”, dove il maestro vetraio cola a caldo dei nastri colorati amalgamandoli, che avvolgono i volumi geometrici di vetro cristallo creando dei vortici luminosi che catturano l’attenzione degli occhi.

Fanno parte della collezione di lampade sospese anche Rotondo e Parallelo.

STELLE FILANTI design by Atelier Oï – 2013

Firmato dallo studio svizzero Atelier Oï, Stelle Filanti è un lampadario dalle geometrie rigorose ma che incanta e impreziosisce gli ambienti coi suoi giochi di illuminazione. La luce scorre fluida verso il basso e verso l’alto, illuminando la scultura di cuoio: il colore del diffusore di vetro, rischiarato, interagisce con i nastri che lo avvolgono, propagando la luce in una danza di sfumati progressivi, che fanno pensare alle strie luminose che tracciano il percorso delle stelle filanti quando attraversano il cielo. Una lampada dal design accattivante che catalizza l’attenzione all’interno dell’ambiente.

COLLEZIONE ABACO design by Monica Guggisberg e Philip Baldwin – 1998

La collezione di lampade a sospensione Abaco porta la firma del duo di designer Monica Guggisberg e Philip Baldwin, pensate per essere al tempo stesso sia delle installazioni artistiche sia elementi d’arredo funzionali per illuminare ed essere le vere protagoniste degli spazi abitati. Le lampade sono composte da tre a cinque sfere caratterizzate da differenti lavorazioni manuali e attraversate da aste in metallo spazzolato. La collezione è contraddistinta dalla tecnica di lavorazione del vetro mista.