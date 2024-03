Casalgrande Padana presenta Pietra Tiburtina al Salone del Mobile.Milano

Dopo l’esperienza estremamente positiva e i risultati eccezionali in termini di visite da parte di architetti e professionisti, Casalgrande Padana prende parte per la terza volta consecutiva al Salone del Mobile.Milano al padiglione 1 stand C05. Al Salone del Mobile.Milano 2024, Casalgrande Padana esporrà una selezione delle nuove collezioni e l’ampliamento di gamma di Pietra Tiburtina.

Pietra Tiburtina

La nuova collezione Pietra Tiburtina di Casalgrande Padana, nell’attenta interpretazione dei motivi e delle tonalità propri alle lastre lapidee, presenta quattro tonalità che riproducono quelle della pietra originale, offrendo allo stesso tempo un omaggio alla densa e antica tradizione d’impiego nel tempo del Travertino nell’architettura non solo italiana.

L’intera gamma cromatica è proposta in due versioni che seguono la diversa figura data dal taglio della pietra in falda o controfalda dal quale derivano due tipologie figurative di materiale dall’aspetto differente, nonostante la provenienza dallo stesso blocco lapideo. Al tradizionale taglio controfalda (con le caratteristiche striature orizzontali ondulate) si aggiunge l’effetto dato dal taglio in falda dove scompaiono le venature orizzontali ed emergono delle nuvolature irregolari a macchia.

Pietra Tiburtina è disponibile in quattro colori (Aventino, Campidoglio, Celio e Palatino) e tre spessori (6, 9 e 20 mm). Lo spessore 20 mm, unitamente alla superficie antiscivolo, ne permette la posa in esterno direttamente su sabbia, ghiaia o fondi erbosi consentendo di ottenere un pavimento immediatamente calpestabile.

Pietra Tiburtina trova perfetto impiego a pavimento e a rivestimento, sia in ambienti interni che esterni, in ogni destinazione d’uso e tipologia di progetto architettonico. Inoltre, la nuova collezione di Casalgrande Padana si trasforma in elemento decorativo e può essere applicata in coordinato nella progettazione di esclusivi e personalizzati complementi d’arredo per il rivestimento di pareti divisorie, top, pensili, piatti doccia, lavabi, mensole e tavoli, assecondando ogni stile di arredo in una visione contemporanea dell’abitare.