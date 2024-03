La crema culto di La Mer ritorna più fresca e leggera con la nuova The Moisturizing Fresh Cream

Dall’eredità di 50 anni di innovazione nella skincare, La Mer reinterpreta l’idratazione con la nuova The Moisturizing Fresh Cream. Col tempo, questa potente formula bilancia il sebo e aiuta a prevenire l’irritazione visibile, rafforzando nel frattempo la barriera cutanea per una resilienza ottimizzata nel tempo. La nuova Moisturizing Fresh Cream aiuta a ritrovare la naturale elasticità e compattezza della pelle.

La nuova The Moisturizing Fresh Cream contiene Miracle Broth Elisir di rinnovamento cellulare realizzato con una miscela di Giant Sea Kelp raccolta in modo sostenibile, vitamine, minerali e altri nutrienti, Miracle Broth richiede da 3 a 4 mesi di fermentazione ed esposizione a onde luminose e sonore per liberare il suo potere rigenerante, che rende i benefici di La Mer così inequivocabili.

Inoltre, la Moisture Matrix Technology contenuta nella Moisturizing Fresh Cream crea uno strato di idratazione lenitiva che apporta un’azione di ringiovanimento nella pelle. I segni visibili derivati da irritazioni e l’eccesso di sebo risultano attenuati. Nella formula non manca il Lime Tea, il potente antiossidante che neutralizza i radicali liberi per aiutare a proteggere la pelle dagli effetti visibili dello stress ambientale e dell’inquinamento.

Leggera al tatto, questa crema idratante e lenitiva offre anche alla pelle più oleosa un nuovo inizio, ogni giorno. Crème de La Mer è realizzata per rigenerare tutti i tipi di pelle e per tutte le esigenze. Indicata per una pelle più secca, Crème de La Mer Ultra ricca. La Tecnologia Unique Liquid Crystal regala rigenerazione e rinnovamento visibili grazie al Miracle Broth per aiutare a contrastare l’aridità cutanea.

Invece, per chi preferisce una texture più morbida, ideale per pelli miste, La Mer consiglia The Moisturizing Soft Cream. Le microsfere di dimensioni multiple rilasciano idratazione arricchita di Miracle Broth dove la pelle ne ha più bisogno – per aiutare a riportare compattezza e levigatezza alla pelle.

Al tatto risulta essere soffice come la seta. Infine la Nuova The Moisturizing Fresh Cream, leggera come una piuma è ideale per pelli più oleose. La Moisture Matrix Technology e la presenza del Miracle Broth creano uno strato di idratazione lenitiva con azione lenitiva e rigenerante che contrasta la comparsa dei segni di invecchiamento. The Moisturizing Fresh Cream è disponibile in due formati: 30ml e 60ml.