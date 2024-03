Sisley-Paris presenta Phyto-Blanc La Nuit

Durante il giorno, la pelle subisce lo stress del nostro stile di vita urbano e concentra tutte le proprie energie per proteggersi dalle aggressioni esterne, compresi, naturalmente, i raggi UV. Affaticata per questo costante impegno, la funzione barriera può indebolirsi e non riuscire più a rigenerarsi in modo ottimale. Si può verificare un accumulo in eccesso di melanina con conseguenti alterazioni della pigmentazione cutanea: macchie, incarnato spento…

La sera, al riparo dagli eventi stressanti della quotidianità, la pelle può finalmente concedersi una pausa e concentrarsi sulla propria rigenerazione. I Laboratori Sisley hanno compreso l’importanza del recupero rigenerativo notturno, una fase-chiave per permettere alla pelle di mantenere un incarnato uniforme, luminoso e senza macchie.

E così nasce Phyto-Blanc La Nuit, un potente soin ad azione notturna, in armonia perfetta con la versione giorno, per un effetto schiarente e anti-macchie completo. Il risultato: ad ogni risveglio, la pelle è sempre più libera dal suo velo di opacità, l’incarnato è più fresco, più uniforme. Inoltre, il numero, la dimensione e l’intensità di tutte le macchie – sia quelle correlate all’età sia quelle indotte dall’esposizione al sole e agli stress di origine ambientale – sono ridotti. E ancora, una combinazione di attivi idratanti e nutrienti contribuisce a salvaguardare il film protettivo della pelle e a limitare la disidratazione notturna per una pelle che ritrova immediatamente maggior morbidezza, elasticità e benessere. Nel tempo, diventa più tonica e rimpolpata. Insomma, in una parola “radiosa”.

L’applicazione di Phyto-Blanc La Nuit, oltre ad arricchire la gamma Phyto Blanc, è un invito al relax: candida e freschissima, la crema avvolge la pelle in un abbraccio di benessere. Con il massaggio, la texture del soin si trasforma in un velo cremoso e confortevole. La delicatezza del suo profumo aromatico, composto di Oli Essenziali di Lavanda e Maggiorana, è il preludio ideale per una notte tranquilla. Phyto-Blanc La Nuit si utilizza tutte le sere, sulla pelle detersa, dopo Phyto-Blanc La Lotion e il Concentré.