Il simbolo di eccellenza nella nuova Collezione Donna di Lanificio Colombo

Il mondo Colombo ricerca pregiate lavorazioni che impreziosiscono le creazioni in Fibre Nobili. I valori della famiglia si riflettono nell’azienda e in ogni capo di stagione in stagione. Le forme equilibrate e le proporzioni accurate attingono dalla natura, quella della Valsesia, e vengono trasferite nella collezione con meticolosa cura per diventare simbolo di eccellenza.

La speciale mantella in cashmere double, con la sua avvolgente morbidezza, cattura le nuance del cielo e diventa simbolo di autenticità e di eleganza senza tempo. Le sue linee fluide e delicate definiscono un capo che abbraccia e si fonde con uno stile disinvolto e sofisticato.

I cappotti e i car coat in cashmere, in cashmere double e cashmere vicuna sono pezzi iconici in una versione che non conosce precedenti per volume e texture tridimensionale. La maglieria, dalle sofisticate finiture artigianali, si reinventa in un intreccio perfetto di fibre preziose: Kid Cashmere, Kid Wool 12.8 e cashmere seta.

La speciale capsule APRES-SKI racconta delle emozioni in alta quota: tute per ogni momento della giornata: in lana superlight ed elastica, caldissime effetto pelouche in cashmere e seta o nel sofisticato e soffice Kid Cashmere. Giubbotti e maglie evocano e celebrano la maestosità del Monte Rosa con raffinate riproduzioni tono su tono oppure in bianco e verde.

L’esclusività della Fibra degli Dei, la VICUÑA, è rappresentata in una collezione unica, ricercata e versatile. Un capo di Vicuña è un’esperienza ed è per la vita. Capi di maglieria a due e quattro fili, pantaloni, giacche, giacconi e mantelle per ogni esigenza femminile.

La collezione inverno 24-25 è una carezza e una coccola. Un’inimmaginabile morbidezza da indossare nei momenti di relax. Completi in Kid Cashmere e in Cashmere seta regalano una meravigliosa sensazione di benessere.