La nuova collezione Uniqlo U primavera-estate 2024

UNIQLO annuncia il lancio della collezione Uniqlo U per la Primavera/Estate 2024, con alcuni articoli in prevendita già dalle settimane precedenti. Disegnata dal Direttore Artistico Christophe Lemaire e il suo team di ricerca e sviluppo UNIQLO a Parigi, la collezione si compone di una palette di colori tenui, delicati ma distintivi, per un guardaroba moderno e futuristico, funzionale ed elegante, perfetto per i look di ogni giorno.

Volumi leggeri, tessuti corposi e modelli essenziali si mescolano per creare un guardaroba funzionale in una gamma di colori pieni di personalità. La collezione Uniqlo U Primavera/Estate 2024 dà vita a un guardaroba pratico e moderno, capace di essere un antidoto calmante che semplifica la frenesia della vita quotidiana.

I capi basici dalle linee e dai tagli precisi sono ammorbiditi dalle tinte verde salvia e penicillina, viola e rosa polvere, kaki, bianco crema e sfumature di marrone, creando una proposta tonale di combinazioni così da facilitare la creazione di molti look. In questa stagione viene introdotta una nuova T-shirt da donna a girocollo in cotone SUPIMA e una T-shirt da uomo a girocollo in cotone AIRism in nuove varianti di colore e con una nuova vestibilità.

La collezione di Sport Utility Wear è stata aggiornata con nuovi modelli che uniscono utilità e stile. Per le donne, la T-shirt AIRism con protezione UV e i leggings sono un ottimo set per una giornata di attività o di riposo. Per gli uomini, le T-shirt, le canotte e i pantaloncini DRY-EX sono altrettanto adattabili, perfetti per una corsa o una giornata a casa all’insegna del relax.