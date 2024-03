Bullfrog, un’esperienza di stile per la Festa del Papà

Gli uomini di oggi sono sempre più attenti alla cura personale e amano dedicare del tempo al proprio benessere e alle proprie passioni. Sulla scia di questo trend, quest’anno per la Festa del Papà (19 marzo), l’idea regalo più originale l’ha studiata Bullfrog, il marchio di grooming italiano, che si è impegnato a trasformare la celebrazione in un’esperienza di puro lusso e di stile che coinvolge tutti i sensi.

Il brand che incarna l’eleganza italiana e il savoir-faire dei moderni barbershop, infatti, ha pensato a una selezione esclusiva di regali, ideali per soddisfare le diverse esigenze di grooming del papà moderno.

Le opzioni regalo di Bullfrog per la Festa del Papà 2024, studiate per stupire ciascun papà con il pensiero perfetto, sono tre: SHAVE, per il papà che ama avere sempre un viso ben rasato; TRIM, per il papà barbuto, che ama prendersi cura della propria barba; DRINK, per il papà con la passione per i vini, grazie a una collaborazione esclusiva con Tannico, il più importante ecosistema digitale del mondo del vino in Italia.

SHAVE

Per il papà che è sempre alla ricerca della rasatura impeccabile, Bullfrog propone i suoi prodotti di punta per uno shaving di precisione e comfort. I prodotti must have da regalare sono la Crema da Rasatura Secret Potion N.3 e un dopobarba a scelta tra Agnostico Lozione Dopobarba e il Fluido Dopobarba Delicato.

La Crema da Rasatura Secret Potion N.3 è una crema da rasatura classica e rinfrescante da utilizzare con il pennello. I suoi ingredienti sono stati selezionati con cura da Bullfrog per renderla adatta al papà che desidera un prodotto fortemente legato alla tradizione della rasatura: nella texture, nella performance e nella fragranza marina, legnosa e ambrata.



Agnostico Lozione Dopobarba la scelta ideale per il papà che apprezza il classico dopobarba alcolico ma con un twist: si tratta di un gel leggero ed evanescente dall’intensa azione rinfrescante, caratterizzato dall’inconfondibile profumazione di Agnostico ovvero un cocktail legnoso e aromatico, con una nota d’anice in testa, cuoio e tabacco nel corpo e Bay Rum nel fondo.



Fluido Dopobarba Delicatoè dedicato a chi predilige un’opzione senza alcol e senza fragranza: la sua texture leggera e a rapido assorbimento idrata e lenisce la pelle appena rasata, lasciandola piacevolmente morbida e fresca. L’assenza di alcol e profumo lo rende adatto per le pelli più sensibili, riducendo il rischio di irritazioni.

TRIM

Per il papà barbuto che ama curare la sua chioma facciale, Bullfrog propone una gamma di prodotti per la cura della barba che non solo riescono a mantenerla in condizioni ottimali ma la trasformano in un’autentica dichiarazione di stile.

Per chi non rinuncerebbe mai alla propria barba, che sia lunga, media o corta, i prodotti must have di Bullfrog sono Agnostico Balsamo Multifunzione, la Pasta Esfoliante Lavabarba e l’ultimo arrivato, il Gel Styling Invisibile.



Agnostico Balsamo Multifunzione, il prodotto iconico e inconfondibile di Bullfrog, è ideale per ammorbidire anche le barbe più dure. È un balsamo multifunzione caratterizzato da una fragranza a base di anice, liquirizia, tabacco e Bay Rum che regala morbidezza e idratazione a barba e viso per tutto il giorno. Perfetto anche come idratante per viso e corpo e per spegnere le irritazioni della pelle dopo la rasatura.

La Pasta Esfoliante Lavabarba, particolarmente indicata per le barbe medie e lunghe, è l’ideale da utilizzare settimanalmente per detergere in profondità ed esfoliare. Lascia la barba luminosa e morbida e grazie allo speciale ingrediente vegetale gli odori di cibo e fumo sono neutralizzati.

Ultimo ma non per importanza, il Gel Styling Invisibile: un prodotto multiuso e innovativo che dona forma a barba, baffi e, perché no, anche alle sopracciglia. Dalla texture confortevole e trasparente, è il prodotto ideale per i papà che amano avere un look sempre ordinato e impeccabile.

DRINK

Per il papà con la passione per il vino, Bullfrog ha studiato una sorpresa inedita e originale, che si rivela un’esperienza sensoriale senza pari. Infatti, grazie a una collaborazione esclusiva con Tannico l’enoteca online con la migliore selezioni di vini italiani e stranieri, dal 4 al 19 marzo, per ogni acquisto che supera i 150€ effettuato sul sito tannico.it o sull’app, i clienti riceveranno in regalo un flacone del leggendario e iconico balsamo Agnostico. Per essere certi di ricevere in tempo il regalo per il proprio papà, gli ordini devono essere finalizzati entro il 14 marzo.

Inoltre, ogni acquisto online di prodotti Bullfrog verrà accompagnato da uno sconto speciale sull’acquisto di vini selezionati su Tannico. Questa partnership offre un’opportunità unica per celebrare le passioni del proprio papà, regalandogli un’esperienza completa di lusso e raffinatezza, con un tocco di eleganza nel grooming e un momento di meditazione o di brindisi con vini di alta qualità.