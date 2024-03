La Linea Elicriso di Biofficina Toscana per festeggiare il papà

Biofficina Toscana è una linea di cosmetici eco-biologici certificati in cui si sposano innovazione ed artigianalità, scientificità e naturalità. Il brand continua la ricerca insieme al perseguimento del km 0 per la valorizzazione del territorio con l’utilizzo di pregiate materie prime toscane, nell’ottica di realizzare un progetto compatibile con l’ambiente in ogni suo processo.

E per la festa del papà Biofficina Toscana propone prodotti pensati per la pelle maschile ma anche per barba e capelli, privi di alcool. Con estratti biologici vegetali tra cui il particolare Elicriso bio dell’Isola d’Elba, pregiate materie prime come l’olio di oliva bio e principi brevettati come Uviox-Oleox da materie prime bio toscane caratterizzano questa linea dedicata all’uomo ed alle sue esigenze dalle proprietà protettive, dermopurificanti e riparative per un grooming naturale:

Gel barba 100ml – Un gel barba delicato con elicriso bio toscano dalle proprietà dermopurificanti, lenitive ed emollienti ed estratti bio di malva ed ortica. Crea una leggera schiuma che permette al rasoio di scorrere gentilmente sulla pelle, evitando arrossamenti ed irritazioni. Ideale per ogni tipo di pelle, non contiene alcool.

Crema antiossidante dopobarba30ml – Una crema dopobarba idratante-lenitiva grazie alla combinazione tra estratto bio di elicriso toscano con proprietà protettive e lenitive, sinergia antiossidante Uviox®-Oleox® e olio di oliva bio. Svolge un’eccellente azione post-rasatura. Non contiene alcool.

Balsamo barba note legnose100ml – Un balsamo pensato per ammorbidire e condizionare la barba. Con olio extravergine di oliva “Toscano IGP” bio dalle proprietà emollienti ed altri fattori ammorbidenti-idratanti come l’Urea, il Pantenolo ed il succo di Aloe. Contiene anche estratti biologici lenitivi di elicriso, malva ed achillea. Un trattamento specifico per la barba arricchito da un intenso aroma legnoso.

Crema viso note legnose50ml – Una crema viso pensata per la pelle dell’uomo. Contiene estratto bio di elicriso toscano con proprietà dermopurificanti, protettive e riparative. L’elicriso agisce con gli estratti bio lenitivi di passiflora, malva, calendula e con l’olio extravergine di oliva “Toscano IGP” bio dalle proprietà antiossidanti, emollienti e restitutive potenziate dalla presenza di squalano e vitamine. Una sinergia naturale per una crema ricca ma leggera che lascia sulla pelle un intenso aroma legnoso.

Doccia Shampoo note legnose200ml –Un detergente per tutto il corpo, capelli e barba, con delicati tensioattivi di origine vegetale. Contiene estratto bio di elicriso toscano con proprietà dermopurificanti, lenitive, protettive-rigeneranti ed emollienti per la pelle ed il cuoio capelluto, è indicato anche per capelli fragili o con forfora. La sua funzione viene completata dagli estratti di pino, ginko biloba, avena ed equiseto. Per una pratica azione detergente-rinfrescante che idrata e rivitalizza pelle, barba e capelli, lasciando un intenso aroma legnoso.