Skin Caviar Eye Lift di La Prairie, per ridefinire completamente l’aspetto della zona oculare

La straordinaria capacità degli occhi di esprimere emozioni è collegata all’importanza di valorizzare la zona del contorno occhi. Da sempre, la collezione Skin Caviar di La Prairie pone particolare attenzione al contorno occhi offrendo una serie di prodotti skincare mirati, per sollevare e tonificare questa delicata area. Nel 2024, La Prairie consolida la sua leadership nel segmento occhi potenziando una delle sue icone: Skin Caviar Eye Lift.

Supportato da una ricerca innovativa sui legamenti dell’area del contorno occhi, Skin Caviar Eye Lift è ora arricchito con Caviar Infinite e Micro-Nutrienti di Caviale per ridefinire completamente l’aspetto della zona oculare. Una rivoluzionaria pietra miliare nel campo della scienza strutturale della pelle, adesso applicata al contorno occhi.

Grazie alla potente sinergia tra Caviar Infinite e Micro-Nutrienti di Caviale, Skin Caviar Eye Lift, oltre ad agire sugli elementi orizzontali della pelle, ora lavora anche sulla dimensione verticale.

Questo potente siero per gli occhi è stato pensato per contribuire a ridensificare la struttura dermica, rafforzandone i pilastri verticali e riattivando la comunicazione tra legamento e cellula. Grazie a questo approccio olistico, le palpebre superiori sono sollevate, la tonicità è intensificata, le rughe risultano appianate e le borse sotto gli occhi ridotte.

La formula è ulteriormente potenziata con il Complesso Cellulare Esclusivo, la firma scientifica di La Prairie, per aumentare i benefici della Scienza del Caviale.

Racchiuso nell’iconico flacone blu cobalto, il doppio dosatore di Skin Caviar Eye Lift (20ml) è stato ridisegnato con un’estetica simile ad una provetta, un omaggio alla potente scienza custodita al suo interno. Con una pressione sull’erogatore, le due formule si fondono, trasformandosi in un siero setoso che si scioglie sulla pelle.

Grazie all’avanzata competenza nel segmento occhi, la Skin Caviar Collection offre tre prodotti mirati, dai benefici complementari. Essence of Skin Caviar Eye Complex rivitalizza e idrata delicatamente l’area del contorno occhi. Skin Caviar Eye Lift, con la sua formulazione innovativa, agisce in modo mirato per sollevare, tonificare ed eliminare visibilmente le imperfezioni, scolpendo con precisione i contorni. Il rituale si completa con l’applicazione di Skin Caviar Luxe Eye Cream, che nutre in profondità l’area, tonificandola e liftandola al contempo.