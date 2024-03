Riapre il 23 marzo il Parkhotel Holzner, il gioiello storico del Renon

Il Parkhotel Holzner 4*S di Soprabolzano torna ad accogliere gli ospiti il 23 marzo, confermando il suo impegno nel combinare tradizione e innovazione per offrire un’esperienza di soggiorno che abbraccia i valori della sostenibilità e dell’eccellenza nei servizi dell’hôtellerie. Il recente conseguimento del Marchio di Sostenibilità Alto Adige Livello 3 e il Certificato GSTC (Global Sustainable Tourism Council)attestano il successo e la passione della gestione della famiglia Holzner, con il riconoscimento dei risultati ecologici, sociali e culturali che hanno contribuito a preservare il patrimonio di questa regione.

Inoltre, il Restaurant 1908, con a capo lo chef Zippl, riafferma la sua eccellenza culinaria e il suo impegno per la sostenibilità ambientale. L’assegnazione della Stella Michelin e della Stella Verde Michelin evidenzia il continuo riconoscimento della qualità dei piatti e dell’attenzione all’ambiente; inoltre il Restaurant 1908 è stato incluso nel 2023 tra i 33 ristoranti più green d’Italia dalla prestigiosa rivista Gambero Rosso, sottolineando l’impegno per pratiche ecologiche e sostenibili nella gastronomia, unendo così la passione per la cucina e la responsabilità ambientale.

A questo si aggiunge il premio Patrimonio & Gastronomia assegnato dall’associazione Heritage Hotels of Europe, dove lo chef Zippl ha conquistato la giuria con la sua cucina basata sui migliori prodotti locali, seguendo il concetto Re:vier, ossia proponendo la sua sperimentazione di sapori nuovi e inconfondibili quali dolcezza, acidità, piccantezza e croccantezza, 4 elementi che sono alla base della cucina del ristorante. Un connubio tra passione per la cucina e responsabilità ambientale continua a distinguere il Restaurant 1908 come una destinazione gastronomica di alto livello.