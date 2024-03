Jennie è il nuovo volto Chanel per l’orologio Première Edition Originale

Maison Chanel presenta la cantante e attrice coreana Jennie, già ambasciatrice di COCO CRUSH by Chanel dal 2022, che si unisce a Lily-Rose Depp come musa dell’orologio Première Edition Originale.

L’orologio nasce nel 1987 ed è il primo orologio creato da Chanel: il PREMIÈRE. Ispirato ai codici della Maison, evidenzia la cassa che evoca il tappo del flacone del profumo N°5. Il bracciale originale con pelle intrecciata, come la catena delle classiche borse CHANEL, è stato reinterpretato in versioni a catena, in ceramica o effetto velluto. Un orologio femminile e senza tempo, da indossare in ogni momento, di giorno o di sera.

L’orologio Première Edition Originale esibisce la cassa in acciaio rivestita in oro giallo 18 carati (0,1 micron) dalle dimensioni: 26,1 x 20 x 7,65 mm. Il quadrante è stato laccato in nero. La corona realizzata in acciaio è rivestita in oro giallo 18 carati (0,1 micron) con cabochon in onice. Il bracciale a catena è in acciaio rivestito in oro giallo 18 carati (0,1 micron) intrecciato con un nastro in pelle nera. Il Movimento è al quarzo ad alta precisione.