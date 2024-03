HIMACS scende in strada con RoadXplorer

La società Beer GmbH, guidata da Christian Beer, presenta RoadXplorer, una straordinaria casa mobile su quattro ruote realizzata con cura di ogni dettaglio. Questa casa da sogno di 12 mq, in grado di ospitare fino a sei persone, è il risultato di oltre due anni dedicati al suo sviluppo e costruzione. RoadXplorer unisce tecnologie innovative, componenti provenienti da rinomati leader del settore e materiali high-tech come il Solid Surface HIMACS.

Dal 1981, la società Beer costruisce ambienti residenziali luxury, tra cui anche camper e yacht, specializzandosi oggi nella realizzazione di cucine esclusive. Il camion Mercedes Arocs a trazione integrale 4×4, con potenza di 350 cavalli, lungo oltre cinque metri e alto quasi quattro metri, unisce perfettamente un’efficiente tecnologia del motore, un’elettronica di bordo di alta qualità, un sistema di riscaldamento a parete e a pavimento Webasto, e un avanzato sistema di filtraggio d’acqua. Realizzata in larice, resistente agli agenti atmosferici e rifinita con un rivestimento metallico scuro, la parte esterna si distingue per stile e robustezza.

La combinazione unica tra il larice e gli elementi strutturali in acciaio verniciato nero crea un’estetica sorprendente, integrata dall’impiego di alluminio di qualità, utilizzato per la produzione di finestre, porte, portellone posteriore, sponda idraulica 3 in 1, box portaoggetti e portabagagli. La scelta insolita di usare il larice per la struttura esterna proviene dall’antica usanza vichinga di proteggere il legno con il sale.

L’interno continua con elementi in abete rosso verniciato bianco, che conferisce un aspetto elegante e accogliente. Il pavimento in HIMACS nella tonalità Babylon Beige svolge il ruolo di cornice e si distingue per una complessa trama fresata con CNC su tutta la superficie. Questo Solid Surface non solo è perfetto per il riscaldamento a pavimento, ma è anche facile da pulire, robusto e resistente ad acqua, gelo e raggi UV.

Il pavimento si estende dall’ingresso, attraverso la sala da pranzo, fino al bagno, creando un insieme completo. Il motivo geometrico non è solo visivamente accattivante, ma anche pratico, poiché garantisce una maggiore resistenza allo scivolamento.

L’interno di RoadXplorer presenta una cucina ben attrezzata con superfici morbide e opache, pannelli portanti per mobili leggeri in legno di pioppo e materiali Made in Italy di alta qualità. La sala da pranzo si trasforma in una comoda zona notte per due persone con spazio aggiuntivo per custodire gli oggetti.

I vantaggi di HIMACS sono di nuovo ben visibili in bagno in cui continua la pavimentazione in Solid Surface. La doccia, con bordo di scarico dell’acqua lungo tutto il perimetro, è stata dotata di una rubinetteria che permette di risparmiare l’acqua. L’acqua calda viene ottenuta con l’energia elettrica proveniente dal sistema fotovoltaico posato sul tetto, integrato con un riscaldatore aggiuntivo d’acqua calda e un generatore.

HIMACS è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale impiegato in architettura e interior design per dare vita a forme scultoree e dalle prestazioni elevate.

Tutto è possibile con HIMACS: facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi commerciali, spazi privati e locali pubblici. HIMACS è composto da acrilico, minerali naturali e pigmenti che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più elevati da un punto di vista qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati maggiori rispetto ai materiali convenzionali.