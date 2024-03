USM Haller di USM Modular Furniture introduce nuovi accessori

La primavera è alle porte e il sistema modulare USM Haller di USM Modular Furniture dipinge con un tocco di colore le ultime grigie giornate invernali.

Linee pulite e tinte sgargianti (che non sbiadiscono negli anni!), le configurazioni USM Haller offrono molto più che soluzioni di arredo e creano un’atmosfera allegra in tutti i locali, giocando con i colori per definire gli spazi: per esempio rosso per la zona pranzo, blu per il soggiorno, “golden yellow” che riflette la luce del sole per home-office.

La primavera porta con sé anche il profumo dei fiori appena sbocciati. Con il programma “Un Mondo di Piante”, USM Modular Furniture ha introdotto una nuova gamma di accessori per piante che portano tutti i benefici della Natura nelle case, negli uffici e negli spazi pubblici. Con un design facile da integrare si possono creare splendidi paesaggi verdi in un batter d’occhio. La soluzione “Un Mondo di Piante”, abbinata al modulo USM Haller in color verde, aumenta l’effetto terapeutico sulle persone: il verde è il colore della primavera, la stagione della rinascita e della rifioritura. Per antonomasia si ritiene che il verde sia in grado di rassicurarci e darci speranza durante i momenti più difficili dell’anno.

I sistemi di arredamento USM Haller si basano su una struttura modulare: l’elemento centrale dell’intero sistema è la sfera di giunzione in ottone cromato, a cui si collegano i tubi di collegamento che servono per creare la struttura portante, estremamente resistente alla pressione e alla trazione, nella quale si inseriscono i pannelli di rivestimento in metallo verniciato (nelle diverse cromie) e tre materiali (lamiera d’acciaio verniciata a polvere, metallo perforato e vetro). I sistemi USM Haller sono disponibili a catalogo in 14 colori diversi, tonalità piene e vibranti!

Un cubo poliedrico con uno stile proprio e una personalità che camaleonticamente si adatta a ogni circostanza senza perdere carattere. Soluzioni contenitore, madie, credenze e carrelli, con USM Haller lo spazio – anche se poco – risulta sempre ottimizzato e in questa nuance ancora di più!

Con il programma “Un Mondo di Piante”, USM Modular Furniture ha introdotto una nuova gamma di accessori per piante (pannelli forati, vasi in terracotta e sistema di irrigazione integrato) che portano tutti i benefici della Natura nelle case, negli uffici e negli spazi pubblici. Con un design facile da integrare si possono creare splendidi paesaggi verdi in un batter d’occhio.