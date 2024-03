Pininfarina al MIPIM 2024 con due progetti straordinari

Pininfarina, con la divisione di architettura e product design, parteciperà a MIPIM 2024, la principale conferenza internazionale del settore immobiliare che si terrà al Palais des Festivals di Cannes dal 12 al 15 marzo 2024.

Con uno stand dedicato situato in Riviera 7, Pininfarina presenterà due progetti straordinari che rappresentano la sua ricerca continua verso l’eccellenza nel settore immobiliare e nell’innovazione tecnologica nel campo dell’edilizia.

ICONIC TOWER DESIGN BY PININFARINA

Iconic Tower design by Pininfarina, è stato sviluppato da Mered, società internazionale del settore immobiliare, ed è il primo progetto residenziale brandizzato della società mediorientale. Il progetto conferma Pininfarina come casa di design leader nel settore immobiliare e residenziale, con oltre 25 progetti all’attivo a livello globale.

Ridefinire l’esperienza di lusso

ICONIC Tower rappresenterà una fusione dell’approccio innovativo di Mered nel settore immobiliare e della leggendaria filosofia di design Pininfarina. Situato nel Dubai Internet City, l’immobile ultra-lusso punta a ridefinire gli standard abitativi di Dubai, offrendo 311 appartamenti esclusivi dotati di servizi di classe tra cui centri benessere, piscine a sfioro e punti vendita. Insieme, Mered e Pininfarina uniranno armoniosamente tecnologia e bellezza per creare un grattacielo mozzafiato che avrà un grande impatto sul crescente hub cosmopolita di Dubai.

Il benessere al centro di ICONIC Tower

Il nuovo grattacielo è stato concepito per includere elementi di design innovativi per migliorare l’esperienza complessiva dei suoi abitanti e per creare un senso di comunità. La struttura del grattacielo si distingue per il suo movimento percepito. I piani residenziali sono organizzati in tre blocchi divisi da tre piani distinti, interrompendo la monotonia e rendendo la struttura più dinamica e migliorando in generale l’appeal visivo. ICONIC Tower riflette l’anima energica di Dubai e il suo paesaggio in costante evoluzione.

L’attenzione al benessere del residente ha portato alla creazione di un piano intermedio che include un’oasi, uno spazio per il relax e il tempo libero. In cima al grattacielo, l’attico permette ai residenti di immergersi nel panorama cittadino di Dubai. Questi elementi caratteristici rendono il grattacielo innovativo in termini di esperienza abitativa, fornendo spazi che creano un’armonia tra la vita urbana e la voglia di immergersi nella natura.

NOTCH DESIGN BY PININFARINA

Notch design by Pininfarina presenta una versione rivisitata della Qbiss di Trimo, offrendo un’alternativa valida alle pareti convenzionali. Questo sistema prefabbricato si adatta in modo flessibile alle diverse esigenze e situazioni, caratterizzato da tre elementi chiave: tagli verticali versatili, un alfabeto grafico unico di curve e glifi e un plugin modulare “ad ala” per la decorazione e l’illuminazione. Questo sistema innovativo non solo esalta l’estetica architettonica, ma evidenzia anche la spinta verticale, mettendo in mostra le capacità ingegneristiche di Trimo e il fascino del design di Pininfarina.

Una nuova era nel design architettonico

Il Qbiss Notch Wall System design by Pininfarina rappresenta un riferimento per i sistemi modulari prefabbricati per pareti metalliche, stabilendo un nuovo leader per l’innovazione costruttiva. Questa edizione esclusiva trascende i sistemi a parete tradizionali, offrendo un mix di fascino estetico, forma strutturale e valore di investimento senza pari. La collaborazione tra Trimo e Pininfarina testimonia una visione condivisa di creare una nuova simbiosi tra bellezza e tecnologia, sostenuta da una dedizione comune verso l’innovazione, l’eccellenza, e la sostenibilità ambientale.

Una testimonianza del design d’eccellenza

Con più di novant’anni d’esperienza, Pininfarina si distingue come simbolo dello stile italiano, offrendo prodotti e servizi che richiamano purezza, eleganza e innovazione. Trimo, con oltre sessant’anni di esperienza nel settore delle costruzioni, si è affermata come leader nelle soluzioni architettoniche sostenibili, efficienti e attrattive. Insieme, questa collaborazione supera il divario tra architettura visionaria e soluzioni costruttive pratiche e sostenibili.

VETRINA ESCLUSIVA AL MIPIM

I partecipanti al MIPIM sono invitati a prendere parte alla presentazione di ICONIC Tower design by Pininfarina e del Qbiss Notch Wall System design by Pininfarina di Trimo, unendosi ai team delle aziende presso lo stand R7. D33.